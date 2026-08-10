/वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर ऊना में गूंजा देशभक्ति का संगीत, पुलिस ब्रास बैंड ने बांधा समां

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Una News: “वंदे मातरम” की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोमवार को ऊना के एमसी पार्क में विशेष देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया. हिमाचल प्रदेश पुलिस ब्रास बैंड ने अपनी शानदार प्रस्तुति से पार्क में मौजूद लोगों को देशभक्ति के रंग में रंग दिया.
कार्यक्रम के दौरान पुलिस ब्रास बैंड ने “वंदे मातरम” सहित कई देशभक्ति गीतों की मधुर धुनें प्रस्तुत कीं. बैंड की प्रस्तुतियों ने माहौल को राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति की भावना से भर दिया. उपस्थित लोगों ने भी पुलिस बैंड की प्रस्तुति की जमकर सराहना की.
प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हो रहे कार्यक्रम
हिमाचल प्रदेश सरकार और पुलिस महानिदेशक (DGP) के निर्देशों के तहत पुलिस ब्रास बैंड की ओर से प्रदेश के विभिन्न जिलों में “वंदे मातरम” की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में ऊना के एमसी पार्क में यह कार्यक्रम हुआ.
पुलिस बैंड अपनी संगीत प्रस्तुतियों के जरिए लोगों को देशभक्ति के गीतों से जोड़ने और राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करने का संदेश दे रहा है.
SP समेत पुलिस अधिकारी रहे मौजूद
कार्यक्रम में ऊना के पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे. अधिकारियों ने पुलिस ब्रास बैंड की प्रस्तुति की सराहना की.
इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि “वंदे मातरम” केवल एक गीत नहीं, बल्कि देश के प्रति गौरव, सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना से जुड़ा राष्ट्रीय गीत है. ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से विशेष रूप से युवा पीढ़ी को देशभक्ति की भावना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.
देशभक्ति गीतों से गूंजा एमसी पार्क
कार्यक्रम में “वंदे मातरम” के अलावा कई अन्य देशभक्ति गीतों की धुनें भी प्रस्तुत की गईं. पुलिस बैंड की शानदार प्रस्तुति को लोगों ने खूब पसंद किया. संगीत की धुनों के बीच एमसी पार्क का माहौल पूरी तरह देशभक्ति से सराबोर नजर आया और लोगों में राष्ट्रप्रेम की भावना देखने को मिली.