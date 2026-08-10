/वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर ऊना में गूंजा देशभक्ति का संगीत, पुलिस ब्रास बैंड ने बांधा समां

देशभक्ति गीतों से गूंजा एमसी पार्क

कार्यक्रम में “वंदे मातरम” के अलावा कई अन्य देशभक्ति गीतों की धुनें भी प्रस्तुत की गईं. पुलिस बैंड की शानदार प्रस्तुति को लोगों ने खूब पसंद किया. संगीत की धुनों के बीच एमसी पार्क का माहौल पूरी तरह देशभक्ति से सराबोर नजर आया और लोगों में राष्ट्रप्रेम की भावना देखने को मिली.