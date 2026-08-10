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वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर ऊना में गूंजा देशभक्ति का संगीत, पुलिस ब्रास बैंड ने बांधा समां

Vande Mataram 150th Anniversary: वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर ऊना के MC पार्क में हिमाचल पुलिस ब्रास बैंड ने शानदार देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए. कार्यक्रम में राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया गया.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 10, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:32 PM IST
वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर ऊना में गूंजा देशभक्ति का संगीत, पुलिस ब्रास बैंड ने बांधा समां

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