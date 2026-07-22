ऊना जिला परिषद पर BJP का कब्जा, पवन लंबरदार बने अध्यक्ष और अविनाश मेनन उपाध्यक्ष

Una News: ऊना जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर जीत दर्ज की है. जिला परिषद सभागार में आयोजित निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान गगरेट क्षेत्र से निर्वाचित जिला परिषद सदस्य पवन लंबरदार निर्विरोध अध्यक्ष और अविनाश मेनन निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए. चुनाव प्रक्रिया उपायुक्त ऊना जतिन लाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिन्होंने दोनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाई.