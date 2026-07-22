ऊना जिला परिषद पर BJP का कब्जा, पवन लंबरदार बने अध्यक्ष और अविनाश मेनन उपाध्यक्ष

राज्य चुनें
Una News: ऊना जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर जीत दर्ज की है. जिला परिषद सभागार में आयोजित निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान गगरेट क्षेत्र से निर्वाचित जिला परिषद सदस्य पवन लंबरदार निर्विरोध अध्यक्ष और अविनाश मेनन निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए. चुनाव प्रक्रिया उपायुक्त ऊना जतिन लाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिन्होंने दोनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाई.
शपथ ग्रहण समारोह में जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी, भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती, पूर्व विधायक, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. निर्वाचन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर जीत का जश्न मनाया.
भाजपा ने इसे संगठन की जीत बताया
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा और विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बधाई देते हुए इसे संगठन और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम बताया. रणधीर शर्मा ने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के 12 जिलों में से 10 जिलों में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं.
उन्होंने दावा किया कि उपमुख्यमंत्री के गृह जिले ऊना में कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार भी मैदान में नहीं उतार सकी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के जिलों में भी कांग्रेस को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला.
विकास को प्राथमिकता देने का भरोसा
नवनिर्वाचित अध्यक्ष पवन लंबरदार और उपाध्यक्ष अविनाश मेनन ने पार्टी नेतृत्व, कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर पूरी निष्ठा के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे.
दोनों पदाधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि जिला परिषद के माध्यम से ग्रामीण विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और जनकल्याण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा. भाजपा नेताओं ने इसे ऊना जिला परिषद में पार्टी की महत्वपूर्ण राजनीतिक सफलता बताते हुए कहा कि नई टीम विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी.