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ऊना जिला परिषद पर BJP का कब्जा, पवन लंबरदार बने अध्यक्ष और अविनाश मेनन उपाध्यक्ष

ऊना जिला परिषद में भाजपा ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर कब्जा जमाया. पवन लंबरदार निर्विरोध अध्यक्ष और अविनाश मेनन उपाध्यक्ष चुने गए. शपथ ग्रहण के बाद भाजपा ने इसे बड़ी राजनीतिक जीत बताया.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 22, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:23 PM IST
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