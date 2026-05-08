ऊना विधानसभा से भाजपा समर्थित जिला परिषद प्रत्याशियों ने भरा नामांकन

Una Zila Parishad Election News: नामांकन के दौरान समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली. कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने अपने-अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की. प्रत्याशियों ने दावा किया कि यदि उन्हें जनता का समर्थन मिला तो वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे और लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाएंगे.
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Una Zila Parishad Election News(राकेश मल्ही): हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में ऊना विधानसभा क्षेत्र के रायपुर और चताडा जिला परिषद वार्ड से भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया. इस दौरान ऊना सदर से भाजपा विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी प्रत्याशियों के साथ मौजूद रहे और उनका उत्साहवर्धन किया.
नामांकन के दौरान समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली. कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने अपने-अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की. प्रत्याशियों ने दावा किया कि यदि उन्हें जनता का समर्थन मिला तो वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे और लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाएंगे.
भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की जनविरोधी नीतियों को जनता के बीच ले जाया जाएगा. उन्होंने यह भी दावा किया कि जनता इस बार भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को भारी समर्थन देगी.
चताडा वार्ड से भाजपा समर्थित प्रत्याशी अनुबाला और रायपुर वार्ड से प्रत्याशी इंदु शर्मा ने कहा कि वे क्षेत्र के विकास, मूलभूत सुविधाओं और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगी.
वहीं इस मौके पर विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि जनता कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों से सरकार की गारंटियों और चुनावी वादों का हिसाब मांगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की नीतियों से निराश है और आने वाले चुनावों में कांग्रेस को सबक सिखाएगी.