15 अक्टूबर से बदल जाएगा पेमेंट का नियम? MDR चार्ज की खबर से व्यापारी और ग्राहक चिंतित

चुनिंदा कारोबारियों पर चार्ज की चर्चा

जानकारी के मुताबिक, जिन कारोबारियों के यहां यूपीआई के माध्यम से हर महीने एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान होता है, उन पर MDR चार्ज लागू होने की बात कही जा रही है. इस व्यवस्था को 15 अक्टूबर से प्रभावी किए जाने की चर्चा है। हालांकि, चार्ज की दर और इसके दायरे को लेकर लोगों के बीच अभी कई सवाल बने हुए हैं.