15 अक्टूबर से बदल जाएगा पेमेंट का नियम? MDR चार्ज की खबर से व्यापारी और ग्राहक चिंतित

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Shimla News/Ankush Dobhal: यूपीआई पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) चार्ज लागू होने की खबरों के बीच शिमला के व्यापारियों और आम लोगों में चिंता बढ़ गई है. डिजिटल भुगतान के बढ़ते इस्तेमाल के बीच नए चार्ज की चर्चा ने बाजारों में बहस छेड़ दी है. हालांकि, बताया जा रहा है कि प्रस्तावित चार्ज सभी व्यापारियों और हर तरह के यूपीआई लेनदेन पर लागू नहीं होगा.
चुनिंदा कारोबारियों पर चार्ज की चर्चा
जानकारी के मुताबिक, जिन कारोबारियों के यहां यूपीआई के माध्यम से हर महीने एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान होता है, उन पर MDR चार्ज लागू होने की बात कही जा रही है. इस व्यवस्था को 15 अक्टूबर से प्रभावी किए जाने की चर्चा है। हालांकि, चार्ज की दर और इसके दायरे को लेकर लोगों के बीच अभी कई सवाल बने हुए हैं.
व्यापारियों को कारोबार प्रभावित होने की चिंता
शिमला के व्यापारियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में यूपीआई के जरिए भुगतान का चलन तेजी से बढ़ा है. छोटे-बड़े दुकानदारों से लेकर ग्राहकों तक बड़ी संख्या में लोग डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे में यूपीआई लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क लगने से कारोबार की लागत बढ़ने की चिंता है.
व्यापारियों का कहना है कि यदि डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त खर्च बढ़ता है तो इसका असर उनके कारोबार पर पड़ सकता है. खासकर ऐसे कारोबारियों के लिए यह चिंता का विषय है, जहां ग्राहकों की ओर से बड़ी संख्या में यूपीआई भुगतान किया जाता है.
आम लोगों को महंगाई बढ़ने का डर
वहीं, आम लोगों का कहना है कि यूपीआई ने भुगतान की प्रक्रिया को काफी आसान और तेज बनाया है. दुकानों, बाजारों और अन्य जगहों पर नकदी के बजाय यूपीआई से भुगतान करना अब आम हो चुका है. ऐसे में किसी भी तरह के अतिरिक्त चार्ज की खबर से लोगों में चिंता होना स्वाभाविक है.
कुछ लोगों का मानना है कि यदि व्यापारियों की लागत बढ़ती है तो उसका अप्रत्यक्ष असर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर पड़ सकता है, जिससे अंततः ग्राहकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ आ सकता है.
15 अक्टूबर को लेकर बाजारों में चर्चा तेज
यूपीआई पर MDR चार्ज को लेकर 15 अक्टूबर की तारीख की चर्चा के बीच शिमला के बाजारों में इसे लेकर व्यापारियों और ग्राहकों के बीच बातचीत तेज हो गई है. फिलहाल लोगों की नजर इस बात पर है कि प्रस्तावित व्यवस्था का वास्तविक स्वरूप क्या होगा और इसका असर किन कारोबारियों तथा किस तरह के यूपीआई लेनदेन पर पड़ेगा.