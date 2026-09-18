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15 अक्टूबर से बदल जाएगा पेमेंट का नियम? MDR चार्ज की खबर से व्यापारी और ग्राहक चिंतित

UPI Payment: यूपीआई पेमेंट पर MDR चार्ज की खबरों से शिमला में व्यापारी और आम लोग चिंतित हैं. 15 अक्टूबर से लागू होने की चर्चा के बीच जानें किन कारोबारियों पर चार्ज की बात सामने आई है.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 18, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 04:00 PM IST
15 अक्टूबर से बदल जाएगा पेमेंट का नियम? MDR चार्ज की खबर से व्यापारी और ग्राहक चिंतित

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