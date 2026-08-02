/बिलासपुर स्थित श्री नैनादेवी में श्रद्धालुओं की गाड़ी सड़क से नीचे गिरी; बाल-बाल बचे श्रद्धालु

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Naina Devi Road Accident (विजय भारद्वाज): हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैनादेवी में जहां पर आजकल श्रावण महीने के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है तो वहीं श्री नैनादेवी मंदिर दर्शनों की लिए आये पंजाब के श्रद्धालुओं की गाड़ी गत रात अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिर गई. जिसमें श्रद्धालुओं को मामूली चोटे आई है. गनीमत से इस सड़क हादसे में किसी भी प्रकार का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ.
हालांकि गाड़ी काफी नीचे गई है और गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना गत रात की है और रात के समय पंजाब के श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करके वापस जा रहे थे कि अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर बड़े मोड़ के पास जहां से रास्ता टूटा हुआ है नीचे गिर गई. वहीं दुर्घटना होते ही तुरंत मौके पर अन्य श्रद्धालुओं ने घायल श्रद्धालुओं की सहायता की. वहीं गाड़ी में लगभग 5 से 6 श्रद्धालु सवार थे और उन्हें ज्यादा चोटें नहीं आई. वहीं दुर्घटना ग्रस्त गाड़ी को क्रेन के द्वारा निकाला जा रहा है.
हादसे के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद स्थानीय लोगों और अन्य श्रद्धालुओं ने बिना समय गंवाए राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया. सभी लोग मिलकर वाहन में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुट गए. समय रहते किए गए रेस्क्यू के चलते वाहन में सवार सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. राहत की बात यह रही कि हादसा गंभीर दिखाई देने के बावजूद किसी भी श्रद्धालु को कोई बड़ी चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित रहे.
बाद में प्रशासन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहन को क्रेन के जरिए सड़क पर वापस लाने का कार्य शुरू किया गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर यह हादसा हुआ, वहां सड़क काफी समय से क्षतिग्रस्त है. सड़क का किनारा टूटा होने के कारण वाहन चालकों को अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है.