/बिलासपुर स्थित श्री नैनादेवी में श्रद्धालुओं की गाड़ी सड़क से नीचे गिरी; बाल-बाल बचे श्रद्धालु

हालांकि गाड़ी काफी नीचे गई है और गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना गत रात की है और रात के समय पंजाब के श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करके वापस जा रहे थे कि अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर बड़े मोड़ के पास जहां से रास्ता टूटा हुआ है नीचे गिर गई. वहीं दुर्घटना होते ही तुरंत मौके पर अन्य श्रद्धालुओं ने घायल श्रद्धालुओं की सहायता की. वहीं गाड़ी में लगभग 5 से 6 श्रद्धालु सवार थे और उन्हें ज्यादा चोटें नहीं आई. वहीं दुर्घटना ग्रस्त गाड़ी को क्रेन के द्वारा निकाला जा रहा है.