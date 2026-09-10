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जरूरतमंदों का सहारा बने ‘वेला बॉबी’, 5000 से ज्यादा शवों की अंतिम यात्रा से लेकर रोजाना 4000 लोगों के लंगर तक

Sarbjeet Singh Bobby: शिमला के ‘वेला बॉबी’ यानी सरदार सरबजीत सिंह बॉबी जरूरतमंदों के लिए मिसाल हैं. 5000 से ज्यादा शवों की अंतिम यात्रा में मदद और रोज 4000 लोगों के लंगर की सेवा.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 10, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 04:32 PM IST
जरूरतमंदों का सहारा बने ‘वेला बॉबी’, 5000 से ज्यादा शवों की अंतिम यात्रा से लेकर रोजाना 4000 लोगों के लंगर तक

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