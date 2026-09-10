/जरूरतमंदों का सहारा बने ‘वेला बॉबी’, 5000 से ज्यादा शवों की अंतिम यात्रा से लेकर रोजाना 4000 लोगों के लंगर तक

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जब किसी मरीज या जरूरतमंद के परिवार पर संकट आता है, तो मदद के लिए सामने आने वाले लोगों में एक नाम अक्सर सुनाई देता है—सरदार सरबजीत सिंह बॉबी, जिन्हें लोग प्यार से ‘वेला बॉबी’ के नाम से जानते हैं. प्रशासनिक परेशानियों, बिजली-पानी जैसी दिक्कतों और विरोध के बावजूद उन्होंने समाजसेवा का सिलसिला नहीं छोड़ा. आज उनकी सेवा हजारों जरूरतमंदों के लिए उम्मीद का सहारा बन चुकी है.
2016 में मिला ‘वेला बॉबी’ नाम
सरबजीत सिंह बॉबी का ‘वेला बॉबी’ नाम साल 2016 में चर्चा में आया. शिमला के रिज मैदान पर आयोजित रक्तदान शिविर में वे रक्त संग्रह और अन्य व्यवस्थाओं में जुटे हुए थे. रक्तदान शिविर खत्म होने के बाद उन्होंने लंगर सेवा में भी हाथ बंटाया.
इसी दौरान उनके मित्र और हाईकोर्ट के पूर्व अतिरिक्त एडवोकेट विनय शर्मा ने सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में उन्हें ‘वेला बॉबी’ लिख दिया. देखते ही देखते यह नाम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और बाद में यही उनकी समाजसेवा की पहचान बन गया.
1998 से शुरू किया समाजसेवा का सफर
सरदार सरबजीत सिंह बॉबी का जन्म 10 अक्टूबर 1973 को शिमला के रिपन अस्पताल, जिसे अब दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के नाम से जाना जाता है, में हुआ. उन्होंने सेंट एडवर्ड स्कूल से शिक्षा हासिल की. अच्छे परिवार से संबंध रखने के बावजूद उनका झुकाव शुरू से ही जरूरतमंदों की मदद और समाजसेवा की ओर रहा.
उन्होंने वर्ष 1998 में समाजसेवा की शुरुआत की। उस समय शिमला की एक संस्था का शव वाहन शाम 5 बजे के बाद उपलब्ध नहीं होता था. ऐसे में बॉबी ने खुद शाम 5 बजे से सुबह 9 बजे तक शव वाहन चलाने की जिम्मेदारी संभाल ली.
इसके बाद उन्होंने जरूरतमंद परिवारों के शवों को सम्मानजनक अंतिम यात्रा तक पहुंचाने का काम लगातार जारी रखा. अब तक वे 5000 से अधिक शवों को अंतिम संस्कार तक पहुंचाने में मदद कर चुके हैं. भारी बर्फबारी और बंद सड़कों जैसी मुश्किल परिस्थितियों में भी उन्होंने कई रातें शवों को उनके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने में बिताईं.
PGI में देखा सेवा का मॉडल, IGMC में शुरू किया लंगर
साल 2014 में चंडीगढ़ स्थित PGI अस्पताल के दौरे के दौरान बॉबी ने कुछ संस्थाओं को मरीजों के तीमारदारों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था करते देखा. इसी से उन्हें शिमला में भी ऐसी सेवा शुरू करने की प्रेरणा मिली.
इसके बाद उन्होंने IGMC शिमला में दूरदराज के इलाकों से इलाज के लिए आने वाले गरीब मरीजों और उनके परिजनों के लिए मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया. 25 अक्टूबर 2014 को चाय और बिस्कुट से शुरू हुई यह सेवा आज रोजाना करीब 4000 लोगों तक भोजन पहुंचाने वाले लंगर में बदल चुकी है.
मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद सेवा का यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है. मरीजों के तीमारदारों के लिए भोजन से लेकर अंतिम संस्कार तक मदद पहुंचाने की उनकी पहल ने शिमला में उन्हें जरूरतमंदों के बीच एक भरोसेमंद नाम बना दिया है.