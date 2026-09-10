/जरूरतमंदों का सहारा बने ‘वेला बॉबी’, 5000 से ज्यादा शवों की अंतिम यात्रा से लेकर रोजाना 4000 लोगों के लंगर तक

Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जब किसी मरीज या जरूरतमंद के परिवार पर संकट आता है, तो मदद के लिए सामने आने वाले लोगों में एक नाम अक्सर सुनाई देता है—सरदार सरबजीत सिंह बॉबी, जिन्हें लोग प्यार से ‘वेला बॉबी’ के नाम से जानते हैं. प्रशासनिक परेशानियों, बिजली-पानी जैसी दिक्कतों और विरोध के बावजूद उन्होंने समाजसेवा का सिलसिला नहीं छोड़ा. आज उनकी सेवा हजारों जरूरतमंदों के लिए उम्मीद का सहारा बन चुकी है.