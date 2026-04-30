मंदिरों की आज़ादी से लेकर ‘लैंड जिहाद’ पर बवाल! शिमला में उठा बड़ा विवाद, VHP ने सरकार को दी चेतावनी

Shimla News: शिमला में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान Vishwa Hindu Parishad (VHP) ने हिमाचल प्रदेश सरकार के सामने कई धार्मिक और सामाजिक मुद्दे जोरदार तरीके से उठाए. परिषद ने प्रदेश के प्रमुख मंदिरों के सरकारी नियंत्रण, कथित अवैध भूमि कब्जों और धर्मांतरण जैसे विषयों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की.

VHP के केंद्रीय संगठन महामंत्री Milind Parande ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख मंदिरों का प्रबंधन सरकार के बजाय समाज के हाथों में होना चाहिए. उनका तर्क था कि अन्य धर्मों के पूजा स्थलों का संचालन संबंधित समुदायों द्वारा किया जाता है, ऐसे में मंदिरों के मामले में भी यही व्यवस्था लागू होनी चाहिए.

मंदिरों के प्रबंधन को लेकर उठाई मांग

परिषद का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के 37 प्रमुख मंदिर अभी भी सरकारी नियंत्रण में हैं. VHP ने मांग की कि इन मंदिरों का संचालन हिंदू समाज को सौंपा जाए ताकि मंदिरों की आय का उपयोग धार्मिक, सांस्कृतिक और सेवा कार्यों में अधिक प्रभावी ढंग से हो सके.

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परिषद के अनुसार इन मंदिरों में हर साल श्रद्धालुओं द्वारा भारी मात्रा में चढ़ावा दिया जाता है, जिसका उपयोग मंदिर विकास, लंगर और अन्य धार्मिक गतिविधियों के लिए होना चाहिए.

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों का मुद्दा भी उठाया

प्रेस वार्ता में VHP ने प्रदेश में सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जों का मुद्दा भी उठाया. परिषद ने कहा कि कई क्षेत्रों में सरकारी जमीनों पर अनधिकृत निर्माण की शिकायतें सामने आ रही हैं और इस पर प्रशासन को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए.

धर्मांतरण और सामाजिक संतुलन पर चिंता

VHP ने प्रदेश में कथित धर्मांतरण की घटनाओं पर भी चिंता जताई और कहा कि इस तरह की गतिविधियां सामाजिक संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं. परिषद ने सरकार से इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने की अपील की.

कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी

VHP ने स्पष्ट किया कि यदि इन मुद्दों पर सरकार ने समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं की, तो संगठन प्रदेशभर में जनजागरण अभियान और आंदोलन शुरू कर सकता है.

इस प्रेस वार्ता के बाद प्रदेश की राजनीति और सामाजिक हलकों में इन मुद्दों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.