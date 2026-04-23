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महिला आरक्षण बिल पर विद्या नेगी का हमला, बोलीं—सभी की सहमति से हो लागू

Kullu news: विद्या नेगी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल सभी दलों की सहमति से पारित किया गया था, इसलिए इसे लागू भी सभी की सहमति से ही किया जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा हालात में इस मुद्दे को लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है.

 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 23, 2026, 04:24 PM IST

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महिला आरक्षण बिल पर विद्या नेगी का हमला, बोलीं—सभी की सहमति से हो लागू

Kullu news(मनीष ठाकुर): महिला आरक्षण बिल को लेकर देशभर में जारी बहस के बीच कुल्लू दौरे पर पहुंचीं महिला आयोग की प्रदेशाध्यक्ष Vidya Negi ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा निशाना साधा.

विद्या नेगी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल सभी दलों की सहमति से पारित किया गया था, इसलिए इसे लागू भी सभी की सहमति से ही किया जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा हालात में इस मुद्दे को लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि देशभर में यह नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल को नुकसान हुआ है, जबकि यह पूरी तरह गलत है. उनके अनुसार यह कानून बन चुका है और महिलाएं आज के समय में जागरूक हैं, वे इन बातों को अच्छी तरह समझती हैं.

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विद्या नेगी ने परिसीमन (Delimitation) के मुद्दे पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि परिसीमन के पीछे ऐसी रणनीति हो सकती है जिससे एक ही राजनीतिक दल को फायदा पहुंचे. उनका आरोप था कि भाजपा सरकार 850 सीटें बढ़ाकर अपने हित साधना चाहती है, जिससे छोटे राज्यों में राजनीतिक संतुलन प्रभावित हो सकता है.

उन्होंने कहा कि परिसीमन से छोटे राज्यों में एक दल को ज्यादा लाभ मिल सकता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही संकेत नहीं है.

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने का काम किया है.

विद्या नेगी ने दोहराया कि महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीति करने के बजाय इसे सही तरीके से लागू करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि देश की महिलाओं को वास्तविक लाभ मिल सके.

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