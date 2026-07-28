'पहले तय करें युवा भविष्य हैं या कूड़ा-कचरा'... कंगना रनौत पर विक्रमादित्य सिंह का तीखा हमला

Kullu News: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत के युवाओं को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. सैंज दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि सांसद कंगना रनौत अक्सर ऐसे बयान देती हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले यह स्पष्ट किया जाए कि देश का युवा भविष्य है या फिर उसे 'कूड़ा-कचरा' समझा जाता है.