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'पहले तय करें युवा भविष्य हैं या कूड़ा-कचरा'... कंगना रनौत पर विक्रमादित्य सिंह का तीखा हमला

Vikramaditya Singh: सैंज दौरे के दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के युवाओं पर दिए बयान को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पहले तय करें कि युवा देश का भविष्य हैं या 'कूड़ा-कचरा'.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 28, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:08 PM IST
'पहले तय करें युवा भविष्य हैं या कूड़ा-कचरा'... कंगना रनौत पर विक्रमादित्य सिंह का तीखा हमला

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