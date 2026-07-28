'पहले तय करें युवा भविष्य हैं या कूड़ा-कचरा'... कंगना रनौत पर विक्रमादित्य सिंह का तीखा हमला

राज्य चुनें
Kullu News: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत के युवाओं को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. सैंज दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि सांसद कंगना रनौत अक्सर ऐसे बयान देती हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले यह स्पष्ट किया जाए कि देश का युवा भविष्य है या फिर उसे 'कूड़ा-कचरा' समझा जाता है.
जंतर-मंतर आंदोलन का किया जिक्र
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रदर्शन किया था. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा था, जिसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए.
प्रधानमंत्री के बयान का भी किया उल्लेख
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी युवाओं से संवाद करते हुए उन्हें देश का महत्वपूर्ण वर्ग बताया था. ऐसे में उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा नेताओं और सांसदों को युवाओं को लेकर एक समान और जिम्मेदार रुख अपनाना चाहिए.
कंगना के बयान पर जताई आपत्ति
विक्रमादित्य सिंह ने आरोप लगाया कि कंगना रनौत ने जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन को राजनीतिक बताते हुए प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को युवाओं के बारे में बयान देने से पहले उसके प्रभाव पर विचार करना चाहिए.
युवाओं के मुद्दों को गंभीरता से लेने की सलाह
लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि लाखों युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई थी. ऐसे मुद्दों को राजनीति से जोड़ने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े विषयों पर सभी जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ अपनी बात रखनी चाहिए.