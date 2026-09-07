/कंगना रनौत पर विक्रमादित्य का तंज! बोले- कलम की ताकत जानने वालों को चीखने की जरूरत नहीं

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सांसद कंगना रनौत पर बिना नाम लिए निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि जिन्हें कलम की ताकत और कानून का ज्ञान होता है, उन्हें किसी का अपमान करने के लिए ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती.
विक्रमादित्य सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा कि आवाज ऊंची करने से आदेश सख्त नहीं बनते, बल्कि कलम की एक स्याही ही काफी होती है. उन्होंने प्रशासन के कामकाज को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि प्रशासन गूंजती आवाजों से नहीं, बल्कि शांत और कठोर फैसलों से चलता है.
लोक निर्माण मंत्री ने आगे कहा कि जहां कलम की धमक होती है, वहां चीखने-चिल्लाने की आवश्यकता नहीं रहती. हालांकि, विक्रमादित्य सिंह ने अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी इस टिप्पणी को सांसद कंगना रनौत पर कटाक्ष के तौर पर देखा जा रहा है.