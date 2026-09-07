/कंगना रनौत पर विक्रमादित्य का तंज! बोले- कलम की ताकत जानने वालों को चीखने की जरूरत नहीं

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सांसद कंगना रनौत पर बिना नाम लिए निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि जिन्हें कलम की ताकत और कानून का ज्ञान होता है, उन्हें किसी का अपमान करने के लिए ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती.