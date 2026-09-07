Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिमाचल प्रदेश न्यूज़
  • /कंगना रनौत पर विक्रमादित्य का तंज! बोले- कलम की ताकत जानने वालों को चीखने की जरूरत नहीं

कंगना रनौत पर विक्रमादित्य का तंज! बोले- कलम की ताकत जानने वालों को चीखने की जरूरत नहीं

Vikramaditya Singh: हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सांसद कंगना रनौत पर बिना नाम लिए तंज कसा. सोशल मीडिया पोस्ट में कलम, कानून और प्रशासन को लेकर निशाना साधा.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 07, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:00 PM IST
कंगना रनौत पर विक्रमादित्य का तंज! बोले- कलम की ताकत जानने वालों को चीखने की जरूरत नहीं

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कंगना रनौत पर विक्रमादित्य का तंज! बोले- कलम की ताकत जानने वालों को चीखना नहीं पड़ता
2
3
4
5