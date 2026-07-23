'धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें, तभी कहलाएंगे छोटे चाचा', PM मोदी पर विक्रमादित्य सिंह का बड़ा तंज

Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने की मांग करते हुए उन पर राजनीतिक तंज कसा है. उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री शिक्षा व्यवस्था को लेकर देशभर में उठ रहे छात्रों और युवाओं के आक्रोश को गंभीरता से लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाते हैं, तो यह उनकी राजनीतिक इच्छाशक्ति और जवाबदेही का बड़ा संदेश होगा.