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'धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें, तभी कहलाएंगे छोटे चाचा', PM मोदी पर विक्रमादित्य सिंह का बड़ा तंज

हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने की मांग की. छात्रों से संवाद की सलाह देते हुए कहा कि ऐसा करने पर उन्हें भविष्य में 'छोटे चाचा' के रूप में याद किया जा सकता है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 23, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:28 PM IST
'धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें, तभी कहलाएंगे छोटे चाचा', PM मोदी पर विक्रमादित्य सिंह का बड़ा तंज

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