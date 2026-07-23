'धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें, तभी कहलाएंगे छोटे चाचा', PM मोदी पर विक्रमादित्य सिंह का बड़ा तंज

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Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने की मांग करते हुए उन पर राजनीतिक तंज कसा है. उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री शिक्षा व्यवस्था को लेकर देशभर में उठ रहे छात्रों और युवाओं के आक्रोश को गंभीरता से लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाते हैं, तो यह उनकी राजनीतिक इच्छाशक्ति और जवाबदेही का बड़ा संदेश होगा.
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज भी लोग 'चाचा नेहरू' के नाम से याद करते हैं. यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवाओं की भावनाओं को समझते हुए छात्रों के हित में बड़ा फैसला लेते हैं और उनसे संवाद स्थापित करते हैं, तो भविष्य में उन्हें भी स्नेहपूर्वक 'छोटे चाचा' के रूप में याद किया जा सकता है.
छात्रों से संवाद करने की दी सलाह
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को जंतर-मंतर और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से सीधे बातचीत करनी चाहिए. शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर युवाओं में बढ़ रही नाराजगी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. उनका कहना था कि यह टकराव का नहीं, बल्कि समाधान निकालने का समय है.
राहुल गांधी ने उठाई युवाओं की आवाज: विक्रमादित्य
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार युवाओं और छात्रों की आवाज उठा रहे हैं. अब केंद्र सरकार को भी विपक्ष की बात सुनते हुए ऐसा निर्णय लेना चाहिए, जिससे युवाओं का भरोसा मजबूत हो और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता का संदेश जाए.
युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना सबकी जिम्मेदारी
PWD मंत्री ने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना सरकार और विपक्ष दोनों की साझा जिम्मेदारी है. उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि विपक्ष की बात सुनें और ऐसा निर्णय लें जो युवाओं के हित में हो तथा उनकी राजनीतिक विरासत को भी मजबूत बनाए.
केंद्र के अच्छे फैसलों का किया समर्थन
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हैं और जब भी केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश तथा उनके विभाग के हित में सहयोग दिया, उन्होंने उसका खुले दिल से स्वागत किया. उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति हमेशा सही का समर्थन और गलत का विरोध करने की रही है.