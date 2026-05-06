हिमाचल में फसलों पर मौसम की मार; हिमाचल की केंद्र करे मदद

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बरसात से बागवानों को काफी नुकसान हो रहा है. बेमौसमी बारिश से सेब की फसल का शुरुआती आंकलन के मुताबिक 40 फ़ीसदी नुकसान हो चुका है.
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Himachal News: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बरसात से बागवानों को काफी नुकसान हो रहा है. बेमौसमी बारिश से सेब की फसल का शुरुआती आंकलन के मुताबिक 40 फ़ीसदी नुकसान हो चुका है. पिछली मर्तबा सेब की फसल अच्छी थी लेकिन इस बार मौसम की बेरुखी के चलते फसल कम होगी. सेब ही नहीं बल्कि अन्य फसलों पर भी मौसम की मार पड़ी है.
ये बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही है. उन्होंने कहा कि हिमाचल लगातार आपदाओं से सरकार गुजर रही है. केंद्र हिमाचल के साथ भेदभाव कर रहा है. सरकार ने हिमाचल को दी जाने वाली आर्थिक राहत बंदिशे लगा दी, यहां तक आरडीजी तक बंद कर दी गई. बाबजूद इसके हिमाचल सरकार बेहतर कार्य कर रही है. हिमाचल में स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर सियासत गरमाई हुई हैं. क्योंकि इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल भी माना जाता है.
स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर रोहित ठाकुर ने बताया कि इन चुनावों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है. कांग्रेस पार्टी चुनावों में बढ़त बनाएगी. नगर निगम के चुनाव ही पार्टी सिंबल पर है. बाकी नॉन पार्टी सिम्बल पर हैं. लेकिन भाजपा ने पहले ही जिला परिषद उम्मीदवारों की सूची जारी कर नई परंपरा शुरू की है. मुझे सोलन नगर निगम का जिम्मा सौंपा गया है. वह सोलन और मंडी नगर निगम के प्रचार में जायेंगे.
उन्होंने कहा कि हिमाचल के सरकारी स्कूलों को सीबीएसई में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. तय मानकों के मुताबिक 100 शिक्षण संस्थानों में अभी भी विद्यार्थियों की संख्या न के बराबर हैं. ऐसे संस्थानों को बंद करने की फाइल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दफ्तर में है. ऐसे स्कूलों को बंद करने पर अंतिम फैसला सीएम ही लेंगे.
दस जमा दो के परीक्षा परिणाम पर संतोष जाहिर करते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकारी स्कूल के बच्चों ने इस बार टॉप किया है. ये शिक्षा क्षेत्र में सुधारों का नतीजा है. शिमला में चस्पा किए पोस्टर पर उन्होंने कहा कि कुछ एन्टी सोशल एलिमेंट होते हैं. जो शरारत या कुछ ओर करने की फ़िराक़ में रहते हैं. सरकार इसको लेकर गंभीर है और सतर्कता बरती जा रही है.