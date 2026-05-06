Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3206911
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

हिमाचल में फसलों पर मौसम की मार; हिमाचल की केंद्र करे मदद

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बरसात से बागवानों को काफी नुकसान हो रहा है. बेमौसमी बारिश से सेब की फसल का शुरुआती आंकलन के मुताबिक 40 फ़ीसदी नुकसान हो चुका है. 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 06, 2026, 02:39 PM IST

Trending Photos

हिमाचल में फसलों पर मौसम की मार; हिमाचल की केंद्र करे मदद

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बरसात से बागवानों को काफी नुकसान हो रहा है. बेमौसमी बारिश से सेब की फसल का शुरुआती आंकलन के मुताबिक 40 फ़ीसदी नुकसान हो चुका है. पिछली मर्तबा सेब की फसल अच्छी थी लेकिन इस बार मौसम की बेरुखी के चलते फसल कम होगी. सेब ही नहीं बल्कि अन्य फसलों पर भी मौसम की मार पड़ी है.

ये बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही है. उन्होंने कहा कि हिमाचल लगातार आपदाओं से सरकार गुजर रही है. केंद्र हिमाचल के साथ भेदभाव कर रहा है. सरकार ने हिमाचल को दी जाने वाली आर्थिक राहत बंदिशे लगा दी, यहां तक आरडीजी तक बंद कर दी गई. बाबजूद इसके हिमाचल सरकार बेहतर कार्य कर रही है. हिमाचल में स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर सियासत गरमाई हुई हैं. क्योंकि इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल भी माना जाता है.

स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर रोहित ठाकुर ने बताया कि इन चुनावों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है. कांग्रेस पार्टी चुनावों में बढ़त बनाएगी. नगर निगम के चुनाव ही पार्टी सिंबल पर है. बाकी नॉन पार्टी सिम्बल पर हैं. लेकिन भाजपा ने पहले ही जिला परिषद उम्मीदवारों की सूची जारी कर नई परंपरा शुरू की है. मुझे सोलन नगर निगम का जिम्मा सौंपा गया है. वह सोलन और मंडी नगर निगम के प्रचार में जायेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि हिमाचल के सरकारी स्कूलों को सीबीएसई में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. तय मानकों के मुताबिक 100 शिक्षण संस्थानों में अभी भी विद्यार्थियों की संख्या न के बराबर हैं. ऐसे संस्थानों को बंद करने की फाइल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दफ्तर में है. ऐसे स्कूलों को बंद करने पर अंतिम फैसला सीएम ही लेंगे.

दस जमा दो के परीक्षा परिणाम पर संतोष जाहिर करते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकारी स्कूल के बच्चों ने इस बार टॉप किया है. ये शिक्षा क्षेत्र में सुधारों का नतीजा है. शिमला में चस्पा किए पोस्टर पर उन्होंने कहा कि कुछ एन्टी सोशल एलिमेंट होते हैं. जो शरारत या कुछ ओर करने की फ़िराक़ में रहते हैं. सरकार इसको लेकर गंभीर है और सतर्कता बरती जा रही है.

TAGS

Himachal newsMinister Rohit Thakurhindi news

Trending news

Himachal news
हिमाचल में फसलों पर मौसम की मार; हिमाचल की केंद्र करे मदद
Reliance Foundation
ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ₹200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
bathinda news
ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਸੜ ਕੇ ਹੋਈ ਸੁਆਹ
Mansa news
ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
barnala news
ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ
Sultanpur Lodhi news
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ; ਮਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ
punjab blast news
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
sanitation workers strike
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
Punjabi Youth Murder Surrey
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
Mohali Beadbi News
ਮੋਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਉਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ; ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ