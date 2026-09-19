भ्रांतियां दूर हुईं तो बढ़ा भरोसा! शिमला में 1874 बच्चियों को लगी एचपीवी वैक्सीन

शुरुआत में वैक्सीन को लेकर अभिभावकों के बीच कई तरह की भ्रांतियां सामने आई थीं. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने पीटीएम और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए चिकित्सकों को अभिभावकों से सीधे संवाद के लिए लगाया. डॉक्टर वैक्सीन से जुड़े सवालों और आशंकाओं को दूर कर अभिभावकों को तथ्यात्मक जानकारी दे रहे हैं. विभाग ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया या अनधिकृत स्रोतों से मिली जानकारी पर भरोसा करने के बजाय चिकित्सकों से सही जानकारी लें.