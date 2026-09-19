भ्रांतियां दूर हुईं तो बढ़ा भरोसा! शिमला में 1874 बच्चियों को लगी एचपीवी वैक्सीन

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Shimla News (अंकुश डोभाल): सोशल मीडिया पर फैली भ्रांतियों के बीच शिमला में एचपीवी वैक्सीनेशन को लेकर अभिभावकों का भरोसा बढ़ने लगा है. सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 14 से 15 वर्ष की बच्चियों का स्कूलों के माध्यम से टीकाकरण किया जा रहा है. शिमला जिले में अब तक 1874 बच्चियों को एचपीवी वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि विभाग ने 4998 बच्चियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है.
शुरुआत में वैक्सीन को लेकर अभिभावकों के बीच कई तरह की भ्रांतियां सामने आई थीं. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने पीटीएम और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए चिकित्सकों को अभिभावकों से सीधे संवाद के लिए लगाया. डॉक्टर वैक्सीन से जुड़े सवालों और आशंकाओं को दूर कर अभिभावकों को तथ्यात्मक जानकारी दे रहे हैं. विभाग ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया या अनधिकृत स्रोतों से मिली जानकारी पर भरोसा करने के बजाय चिकित्सकों से सही जानकारी लें.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी यशपाल रांटा ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर के करीब 97 प्रतिशत मामले एचपीवी संक्रमण से जुड़े होते हैं. उन्होंने कहा कि समय रहते वैक्सीनेशन होने से बेटियों को भविष्य में इस बीमारी के जोखिम से बचाने में मदद मिल सकती है. उन्होंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर को बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कहा जाता है और सरकार ने आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद ही वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है.