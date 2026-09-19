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भ्रांतियां दूर हुईं तो बढ़ा भरोसा! शिमला में 1874 बच्चियों को लगी एचपीवी वैक्सीन

Shimla News : सोशल मीडिया पर फैली भ्रांतियों के बीच शिमला में एचपीवी वैक्सीनेशन को लेकर अभिभावकों का भरोसा बढ़ने लगा है.

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 19, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 01:28 PM IST
भ्रांतियां दूर हुईं तो बढ़ा भरोसा! शिमला में 1874 बच्चियों को लगी एचपीवी वैक्सीन

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Ravinder Singh

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Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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