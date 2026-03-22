कुल्लू पुलिस थाना की छत से नीचे गिरी महिला

Kullu Police Station News: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के पुलिस थाना की छत पर एक महिला चढ़ गई। वहीं महिला छत से कूदने की कोशिश में अचानक फिसल गई और भवन की बालकनी में गिर गई. ऐसे में पुलिस के द्वारा सीढ़ी लगाकर महिला को नीचे उतारा गया और उसे इलाज के लिए अब ढालपुर अस्पताल भर्ती किया गया है.

कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 10:00 बजे विकास बोध (30 वर्ष) निवासी गांव चौकी डोभी, डाकघर पूईद, तहसील एवं जिला कुल्लू (हि.प्र.) को धारा 126/170 बीएनएसएस के अंतर्गत विधि अनुसार गिरफ्तार किया गया.दोपहर समय लगभग 12:15 बजे दोपहर, उक्त व्यक्ति की पत्नी रीतू बोध, मूल निवासी पश्चिम बंगाल थाना में अपने पति से मिलने हेतु पहुंची. महिला उस दौरान नशे की हालत में थी। उसे विधिक प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया गया कि उसके पति का मेडिकल परीक्षण कर उसे हवालात में रखा गया है तथा उसे नियमानुसार आगामी दिवस माननीय एसडीएम कुल्लू की अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा । इसके उपरांत वह थाना परिसर से बाहर चली गई.

कुछ समय पश्चात थाना भवन की छत से एक मोबाइल फोन थाना प्रांगण में गिरा. जिससे यह संज्ञान में आया कि रीतू बोध छत पर मौजूद है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल फायर ब्रिगेड कुल्लू को सूचित किया गया तथा थाना स्टाफ एवं फायर ब्रिगेड टीम द्वारा संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान प्रारंभ किया गया. रेस्क्यू के दौरान रीतू बोध अपने पति को छोड़ने की मांग कर रही थी.

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मौके पर उपस्थित कर्मचारियों द्वारा उसे शांत रहने एवं सुरक्षित स्थान पर आने के लिए समझाया गया तथा उसे आश्वस्त किया गया. इसी दौरान वह असंतुलित होकर छत से फिसलते हुए दूसरी मंजिल की बालकनी में गिर गई.एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने बताया कि पुलिस ने इस विषय में मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है. महिला को हल्की चोट आई है और उसका ढालपुर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. महिला शराब के नशे में पाई गई है और पुलिस द्वारा महिला का मेडिकल भी करवाया जा रहा है.