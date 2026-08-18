लक्कड़ बाजार में एमसी की कार्रवाई का विरोध: गाड़ी के नीचे लेटी महिला, जमकर हुआ हंगामा!

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Shimla (अंकुश डोभाल): शिमला के लक्कड़ बाजार में मंगलवार को नगर निगम की कार्रवाई के दौरान उस समय हंगामा हो गया, जब एक महिला नगर निगम की गाड़ी के नीचे लेट गई. महिला ने यह कदम अपना सामान जब्त किए जाने के विरोध में उठाया. घटना के बाद मौके पर काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा और बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्र हो गए. जानकारी के अनुसार नगर निगम की टीम प्रदेश हाई कोर्ट के आदेशों के तहत नो वेंडिंग जोन में अतिक्रमण हटाने और अवैध रूप से लगाए गए सामान को जब्त करने की कार्रवाई कर रही थी. इसी दौरान लक्कड़ बाजार में कुछ ठेले वालो का सामान जब्त किया गया. नगर निगम की इस कार्रवाई का कई लोगों ने विरोध किया. इसी बीच एक महिला विरोध जताते हुए नगर निगम की गाड़ी के सामने पहुंची और फिर गाड़ी के नीचे लेट गई. महिला का कहना था कि उसका सामान जब्त किया जा रहा है और उसकी रोजी-रोटी पर असर पड़ रहा है. इस घटना के कारण कुछ समय के लिए कार्रवाई रुक गई और वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने महिला को सुरक्षित गाड़ी के नीचे से बाहर निकाला और स्थिति को शांत कराया. इसके बाद नगर निगम और पुलिस अधिकारियों ने लोगों से बातचीत कर माहौल को सामान्य करने का प्रयास किया. इस दौरान अन्य ठेले वालो ने भी नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया. उनका कहना था कि कार्रवाई के दौरान उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो रहा है. वहीं नगर निगम का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करना उसकी जिम्मेदारी है और नो वेंडिंग जोन में नियमों के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी. घटना के बाद कुछ समय तक इलाके में लोगों की भीड़ लगी रही. हालांकि पुलिस और नगर निगम की टीम ने स्थिति को संभाल लिया. फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई नियमों के अनुसार की जा रही है. नगर निगम का कहना है कि शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही सुचारु बनी रहे और हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके.