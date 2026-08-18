लक्कड़ बाजार में एमसी की कार्रवाई का विरोध: गाड़ी के नीचे लेटी महिला, जमकर हुआ हंगामा!

Shimla (अंकुश डोभाल): शिमला के लक्कड़ बाजार में मंगलवार को नगर निगम की कार्रवाई के दौरान उस समय हंगामा हो गया, जब एक महिला नगर निगम की गाड़ी के नीचे लेट गई. महिला ने यह कदम अपना सामान जब्त किए जाने के विरोध में उठाया. घटना के बाद मौके पर काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा और बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्र हो गए. जानकारी के अनुसार नगर निगम की टीम प्रदेश हाई कोर्ट के आदेशों के तहत नो वेंडिंग जोन में अतिक्रमण हटाने और अवैध रूप से लगाए गए सामान को जब्त करने की कार्रवाई कर रही थी. इसी दौरान लक्कड़ बाजार में कुछ ठेले वालो का सामान जब्त किया गया. नगर निगम की इस कार्रवाई का कई लोगों ने विरोध किया. इसी बीच एक महिला विरोध जताते हुए नगर निगम की गाड़ी के सामने पहुंची और फिर गाड़ी के नीचे लेट गई. महिला का कहना था कि उसका सामान जब्त किया जा रहा है और उसकी रोजी-रोटी पर असर पड़ रहा है. इस घटना के कारण कुछ समय के लिए कार्रवाई रुक गई और वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया.