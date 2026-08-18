/शीतला माता मंदिर में सुरक्षा की मांग तेज, महिलाओं ने रेलिंग और पुलिस निगरानी की उठाई मांग!

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Nahan (देवेंद्र वर्मा): नाहन के शीतला माता मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थानीय महिलाओं ने प्रशासन से जल्द जरूरी कदम उठाने की मांग की है. महिलाओं का कहना है कि मंदिर के आसपास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें रोजाना आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है. उन्होंने मंदिर परिसर के पास बनी टैक्सी पार्किंग हटाने. रेलिंग लगाने और नियमित पुलिस निगरानी शुरू करने की मांग की है.
स्थानीय महिलाओं के अनुसार मंदिर के पास टैक्सियों की पार्किंग होने से रास्ता अक्सर व्यस्त रहता है. इससे आने-जाने वाले लोगों को दिक्कत होती है. उनका कहना है कि कई बार कुछ लोग यहां देर तक खड़े रहते हैं, जिससे महिलाओं और लड़कियों को असहज महसूस होता है.
महिलाओं ने आरोप लगाया कि मंदिर के आसपास कुछ लोग नशे की हालत में भी घूमते दिखाई देते हैं. ऐसे माहौल में महिलाओं का अकेले यहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है. उनका कहना है कि मंदिर एक धार्मिक स्थल है, जहां हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. ऐसे स्थान पर सुरक्षित और शांत वातावरण होना जरूरी है.
महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि मंदिर परिसर के आसपास मजबूत रेलिंग लगाई जाए. उनका कहना है कि इससे लोगों की आवाजाही व्यवस्थित होगी और सुरक्षा भी बढ़ेगी. साथ ही उन्होंने मंदिर के पास बनी टैक्सी पार्किंग को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की भी अपील की है, ताकि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो.
इसके अलावा महिलाओं ने पुलिस प्रशासन से नियमित निगरानी बढ़ाने की मांग की है. उनका कहना है कि अगर पुलिस की मौजूदगी लगातार रहेगी तो असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगेगी और महिलाएं खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी.
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मांग किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन उनकी मांगों पर जल्द ध्यान देगा और मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा. इससे श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों और खासकर महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिल सकेगा और मंदिर आने-जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.