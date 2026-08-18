/शीतला माता मंदिर में सुरक्षा की मांग तेज, महिलाओं ने रेलिंग और पुलिस निगरानी की उठाई मांग!

Nahan (देवेंद्र वर्मा): नाहन के शीतला माता मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थानीय महिलाओं ने प्रशासन से जल्द जरूरी कदम उठाने की मांग की है. महिलाओं का कहना है कि मंदिर के आसपास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें रोजाना आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है. उन्होंने मंदिर परिसर के पास बनी टैक्सी पार्किंग हटाने. रेलिंग लगाने और नियमित पुलिस निगरानी शुरू करने की मांग की है.