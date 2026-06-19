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विकास के लिए राजनीति से ऊपर उठकर किया काम-विक्रमादित्य सिंह

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अक्सर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कि बीच तनावपूर्ण रिश्ते देखने के लिए मिलते हैं.

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 19, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:31 AM IST
विकास के लिए राजनीति से ऊपर उठकर किया काम-विक्रमादित्य सिंह

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Ravinder Singh

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Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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