विकास के लिए राजनीति से ऊपर उठकर किया काम-विक्रमादित्य सिंह

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Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अक्सर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कि बीच तनावपूर्ण रिश्ते देखने के लिए मिलते हैं. हिमाचल की कांग्रेस सरकार का आरोप रहता है कि केंद्र सरकार उनका मदद नहीं कर रही. इससे इतर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कहा कि साढ़े तीन साल के कार्यकाल के दौरान विभिन्न विकास योजनाओं और सड़क परियोजनाओं के लिए दिल्ली से लगभग 7500 करोड़ रुपये की राशि मंजूर कराने में सफलता मिली है.
उन्होंने कहा कि वे हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बिना किसी भेदभाव के हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र के समान विकास को प्राथमिकता देते हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर कोने को मजबूत करना और उसे तरक्की की राह पर आगे बढ़ाना उनका निरंतर संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा.
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल के विकास के लिए केंद्र सरकार से पूरा सहयोग सुनिश्चित करने को लेकर उन्होंने हर संभव प्रयास किए हैं. उन्होंने कहा कि यह राशि प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सड़क संपर्क बेहतर बनाने और विभिन्न विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
उनका कहना था कि हिमाचल के विकास और जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने लगातार केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है. विक्रमादित्य सिंह ने विश्वास जताया कि भविष्य में भी हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए इसी तरह प्रयास जारी रहेंगे और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे.