विकास के लिए राजनीति से ऊपर उठकर किया काम-विक्रमादित्य सिंह

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अक्सर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कि बीच तनावपूर्ण रिश्ते देखने के लिए मिलते हैं. हिमाचल की कांग्रेस सरकार का आरोप रहता है कि केंद्र सरकार उनका मदद नहीं कर रही. इससे इतर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कहा कि साढ़े तीन साल के कार्यकाल के दौरान विभिन्न विकास योजनाओं और सड़क परियोजनाओं के लिए दिल्ली से लगभग 7500 करोड़ रुपये की राशि मंजूर कराने में सफलता मिली है.