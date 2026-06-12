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Youth Congress Nahan(देवेन्द्र वर्मा): कांग्रेस भवन नाहन में युवा कांग्रेस के महत्वाकांक्षी ‘पांचवें स्तंभ’ कार्यक्रम की लॉन्चिंग की गई. कार्यक्रम का शुभारंभ युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शुभ्रा जिंटा ने किया. यह पहल कांग्रेस के संविधान लीडरशिप कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय युवाओं को संगठन से जोड़ना है.
डिजिटल इनफ्लुएंसर्स को जोड़ना मुख्य उद्देश्य
मीडिया से बातचीत करते हुए शुभ्रा जिंटा ने कहा कि पिछले 12 वर्षों के दौरान सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर विभिन्न सामाजिक और जनहित के मुद्दों को निर्भयता से उठाने वाले युवाओं को ‘पांचवें स्तंभ’ अभियान से जोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसे युवाओं को एक मजबूत मंच उपलब्ध करवाना और उनकी आवाज को व्यापक स्तर तक पहुंचाना इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है.
युवाओं को मिलेगी विशेष ट्रेनिंग
शुभ्रा जिंटा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी इस अभियान से जुड़ने वाले युवाओं को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेगी. इससे वे अपनी नेतृत्व क्षमता को विकसित कर सकेंगे और समाज व राजनीति से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी भूमिका निभा सकेंगे.
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात बेबाकी से रखने वाले और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने वाले युवाओं को संगठन में आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएंगे. साथ ही राजनीति में रुचि रखने वाले युवाओं को नेतृत्व की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाएगा.
युवाओं को राजनीति से जोड़ने की नई पहल
नाहन में आयोजित इस कार्यक्रम में डिजिटल इनफ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स और युवा कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया. युवा कांग्रेस का मानना है कि आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया समाज और राजनीति का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और युवाओं की भागीदारी लोकतंत्र को और मजबूत कर सकती है.