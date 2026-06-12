नाहन में युवा कांग्रेस के ‘पांचवें स्तंभ’ कार्यक्रम की लॉन्चिंग, डिजिटल युवाओं को मिलेगा नेतृत्व का अवसर

Youth Congress Nahan: मीडिया से बातचीत करते हुए शुभ्रा जिंटा ने कहा कि पिछले 12 वर्षों के दौरान सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर विभिन्न सामाजिक और जनहित के मुद्दों को निर्भयता से उठाने वाले युवाओं को ‘पांचवें स्तंभ’ अभियान से जोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसे युवाओं को एक मजबूत मंच उपलब्ध करवाना और उनकी आवाज को व्यापक स्तर तक पहुंचाना इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है.

Written By Manpreet Singh Published: Jun 12, 2026, 05:08 PM IST | Updated: Jun 12, 2026, 05:08 PM IST join share