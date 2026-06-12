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नाहन में युवा कांग्रेस के ‘पांचवें स्तंभ’ कार्यक्रम की लॉन्चिंग, डिजिटल युवाओं को मिलेगा नेतृत्व का अवसर

Youth Congress Nahan: मीडिया से बातचीत करते हुए शुभ्रा जिंटा ने कहा कि पिछले 12 वर्षों के दौरान सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर विभिन्न सामाजिक और जनहित के मुद्दों को निर्भयता से उठाने वाले युवाओं को ‘पांचवें स्तंभ’ अभियान से जोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसे युवाओं को एक मजबूत मंच उपलब्ध करवाना और उनकी आवाज को व्यापक स्तर तक पहुंचाना इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है.

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 12, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:08 PM IST
नाहन में युवा कांग्रेस के ‘पांचवें स्तंभ’ कार्यक्रम की लॉन्चिंग, डिजिटल युवाओं को मिलेगा नेतृत्व का अवसर

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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