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विशाल रैली में यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

सुंदरनगर में यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ विशाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान पेपर लीक, बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं जैसे मुद्दे उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की गई.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 26, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:38 PM IST
विशाल रैली में यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

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