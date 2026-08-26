विशाल रैली में यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

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Sunder Nagar (नितेश सैनी): भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में मंडी जिला के सुंदरनगर में यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ विशाल रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया. जवाहर पार्क से शुरू हुई रैली महाराणा प्रताप चौक तक पहुंची. इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठाई. महाराणा प्रताप चौक पर पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का पुतला भी दहन किया. रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश का युवा लंबे समय से रोजगार और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इन गंभीर समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है.
रैली के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देशभर में लगातार पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे मेहनत करने वाले लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि युवा वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा से पहले पेपर लीक होने या भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के कारण उनकी मेहनत बेकार चली जाती है. उदय भानु चिब ने सरकारी भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की फीस को लेकर भी सरकार से महत्वपूर्ण कदम उठाने की मांग की. उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के युवाओं पर परीक्षा शुल्क का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है. उन्होंने मांग की कि सभी सरकारी भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाएं मात्र एक रुपये के टोकन शुल्क पर आयोजित की जानी चाहिए, ताकि आर्थिक स्थिति किसी प्रतिभाशाली युवा के भविष्य में बाधा न बने. उन्होंने गृह मंत्रालय की भूमिका पर सवाल उठाते हुए बिहार सहित देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाना युवाओं का लोकतांत्रिक अधिकार है और सरकार को उनकी आवाज सुनने के बजाय दमन का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए.
यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि युवाओं के खिलाफ कथित दमनकारी कार्रवाई और उनकी समस्याओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते, तब तक युवा कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा.
उन्होंने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों का लाभ कुछ बड़े पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, जबकि आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है. उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है.
इस विशाल रैली और प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. कार्यकर्ताओं ने कहा कि रोजगार, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा.