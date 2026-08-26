विशाल रैली में यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

रैली के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देशभर में लगातार पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे मेहनत करने वाले लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि युवा वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा से पहले पेपर लीक होने या भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के कारण उनकी मेहनत बेकार चली जाती है. उदय भानु चिब ने सरकारी भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की फीस को लेकर भी सरकार से महत्वपूर्ण कदम उठाने की मांग की. उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के युवाओं पर परीक्षा शुल्क का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है. उन्होंने मांग की कि सभी सरकारी भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाएं मात्र एक रुपये के टोकन शुल्क पर आयोजित की जानी चाहिए, ताकि आर्थिक स्थिति किसी प्रतिभाशाली युवा के भविष्य में बाधा न बने. उन्होंने गृह मंत्रालय की भूमिका पर सवाल उठाते हुए बिहार सहित देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाना युवाओं का लोकतांत्रिक अधिकार है और सरकार को उनकी आवाज सुनने के बजाय दमन का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए.