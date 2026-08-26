खेलों से युवाओं को मिल रही नई पहचान; बोले भाजपा सांसद सुरेश कश्यप

नाहन में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने बताया कि 27 अगस्त को "खेलो युवा संवाद" कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री देशभर के करीब 1600 स्थानों पर युवाओं से संवाद करेंगे. इस कार्यक्रम में भाजपा के सांसद और विधायक भी युवाओं के साथ जुड़ेंगे और उन्हें खेलों तथा विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का प्रयास करेंगे.