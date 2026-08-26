खेलों से युवाओं को मिल रही नई पहचान; बोले भाजपा सांसद सुरेश कश्यप

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Nahan(देवेन्द्र वर्मा): शिमला संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने खेलों के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिले हैं और आज भारतीय खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं.
नाहन में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने बताया कि 27 अगस्त को "खेलो युवा संवाद" कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री देशभर के करीब 1600 स्थानों पर युवाओं से संवाद करेंगे. इस कार्यक्रम में भाजपा के सांसद और विधायक भी युवाओं के साथ जुड़ेंगे और उन्हें खेलों तथा विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का प्रयास करेंगे.
उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में दो स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसका उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ना और उन्हें अपने भविष्य के प्रति जागरूक करना है.
सुरेश कश्यप ने कहा कि आज भारत के खिलाड़ी ओलंपिक सहित कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. यह पिछले कुछ वर्षों में खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों को मिले बेहतर अवसरों का परिणाम है. उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को हर स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए लगातार नई योजनाएं चला रही है.
उन्होंने कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि यह युवाओं को अनुशासन, आत्मविश्वास और स्वस्थ जीवनशैली की ओर भी प्रेरित करते हैं. खेलों के माध्यम से युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखा जा सकता है. इसलिए युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है.
सुरेश कश्यप ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी. उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया और खेलो युवा संवाद जैसे कार्यक्रम युवाओं को नई दिशा देने के साथ उन्हें राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनने का अवसर भी प्रदान कर रहे हैं.
उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे खेलों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें, अपनी प्रतिभा को निखारें और देश का नाम रोशन करें. साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भारत खेलों के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में अपनी मजबूत पहचान बनाएगा.