फेसबुक वीडियो मामले में युद्धवीर सिंह बैंस गिरफ्तार, जांच में सहयोग न करने पर बढ़ी धाराएं

Yudhvir Singh Bains Arrested: जिला शिमला पुलिस ने फेसबुक पर कथित रूप से सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाली सामग्री पोस्ट करने के मामले में युद्धवीर सिंह बैंस को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले में जांच के दौरान सहयोग न करने और जांच कार्य में बाधा उत्पन्न करने के चलते अतिरिक्त धारा भी जोड़ी गई है.

पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार थाना बालूगंज में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि युद्धवीर सिंह बैंस ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की है. शिकायतकर्ता का आरोप था कि वीडियो में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न करने वाली सामग्री, एक विशेष समुदाय को लक्षित करने वाली टिप्पणियां और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है.

शिकायत में कहा गया कि वीडियो को बड़ी संख्या में लोग देख रहे थे, जिससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था प्रभावित होने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका पैदा हो सकती थी. पुलिस की प्रारंभिक जांच में पाया गया कि संबंधित व्यक्ति अपने फेसबुक अकाउंट पर नियमित रूप से वीडियो पोस्ट करता है.

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पुलिस के अनुसार वीडियो और उससे जुड़े डेटा के विश्लेषण में यह पाया गया कि पोस्ट में विभिन्न समुदायों के बीच तनाव पैदा करने और सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने की क्षमता है. इसके आधार पर पुलिस थाना वेस्ट, जिला शिमला में एफआईआर संख्या 108/2026 भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196, 299 और 353(2) के तहत दर्ज की गई.

पुलिस का कहना है कि आरोपी को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने सहयोग नहीं किया. आरोप है कि पूछताछ के दौरान उसने पुलिस अधिकारियों की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और जांच प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की. इसके चलते मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 221 भी जोड़ दी गई.

पुलिस ने बताया कि उपलब्ध साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर युध चंद बैंस उर्फ युद्धवीर सिंह बैंस (54), निवासी ग्राम नलसर, डाकघर राजगढ़, तहसील बल्ह, जिला मंडी को विधि अनुसार गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस के अनुसार आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है. उसके खिलाफ ऊना और शिमला में पहले से विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं. इनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और अन्य आरोपों से जुड़े प्रकरण शामिल हैं.

गौरतलब है कि युद्धवीर सिंह बैंस हिमाचल प्रदेश की राजनीति और कारोबारी जगत का चर्चित नाम रहे हैं। वह पूर्व में कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न विवादों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं.

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और वीडियो, सोशल मीडिया गतिविधियों तथा अन्य डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.