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युवा संगम के तहत हिमाचल के 48 छात्र पुडुचेरी के लिए रवाना, सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान-प्रदान को मिलेगा बढ़ावा

Yuva Sangam 2026: प्रतिनिधिमंडल में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों से चयनित 48 छात्र शामिल हैं. इनमें 20 छात्राएं और 27 छात्र हैं, जबकि उनके मार्गदर्शन के लिए छह शिक्षक समन्वयक भी दल के साथ गए हैं.

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 06, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:47 PM IST
युवा संगम के तहत हिमाचल के 48 छात्र पुडुचेरी के लिए रवाना, सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान-प्रदान को मिलेगा बढ़ावा

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 7 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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