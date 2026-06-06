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Yuva Sangam 2026: भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के अंतर्गत आयोजित युवा संगम (चरण-6) कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के 48 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल पुडुचेरी के लिए रवाना हुआ. इस दल को सत प्रकाश बंसल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
इस अवसर पर कुलपति सत प्रकाश बंसल ने कहा कि युवा संगम कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक समन्वय को मजबूत बनाना है. उन्होंने बताया कि इससे पहले पुडुचेरी से 48 छात्रों का एक दल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आया था, जिसकी मेजबानी केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश ने की थी. अब हिमाचल के युवाओं को पुडुचेरी की संस्कृति, विकास मॉडल और सामाजिक संरचना को नजदीक से जानने का अवसर मिलेगा.
पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा छात्र दल
प्रतिनिधिमंडल में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों से चयनित 48 छात्र शामिल हैं. इनमें 20 छात्राएं और 27 छात्र हैं, जबकि उनके मार्गदर्शन के लिए छह शिक्षक समन्वयक भी दल के साथ गए हैं.
इस दल में केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश, आईआईटी मंडी, आईआईएम सिरमौर, एनआईटी हमीरपुर, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी शामिल हैं.
पांच प्रमुख विषयों पर करेंगे अध्ययन
युवा संगम कार्यक्रम के दौरान छात्र पुडुचेरी में पांच प्रमुख विषयों—पर्यटन, परंपरा, प्रगति, प्रौद्योगिकी और जन-से-जन संपर्क—पर अध्ययन और अनुभव प्राप्त करेंगे.
छात्र वहां के प्रमुख पर्यटन स्थलों, स्थानीय सांस्कृतिक विरासत, विकास परियोजनाओं, तकनीकी नवाचारों और आधुनिक कार्यप्रणालियों का अध्ययन करेंगे. इसके अलावा स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत बनाएंगे.
विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा कार्यक्रम
कुलपति सत प्रकाश बंसल ने कहा कि यह केवल एक शैक्षणिक भ्रमण नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विकसित भारत 2047' के विजन को साकार करने की दिशा में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण प्रयास है.
उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से छात्र देश की विविधताओं को समझने के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में अपनाए जा रहे सफल विकास मॉडल और नवाचारों से भी सीख हासिल करेंगे.
सरकार को सौंपी जाएगी विस्तृत रिपोर्ट
यात्रा के दौरान प्रत्येक शिक्षक समन्वयक को एक विषयगत क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अध्ययन और संवाद के बाद छात्र एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे राज्य सरकार और बाद में शिक्षा मंत्रालय को सौंपा जाएगा.
इस पहल का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश और पुडुचेरी के बीच सफल एवं नवाचार आधारित मॉडल्स का आदान-प्रदान करना है, ताकि दोनों क्षेत्र एक-दूसरे के अनुभवों से लाभान्वित हो सकें.