इस अवसर पर कुलपति सत प्रकाश बंसल ने कहा कि युवा संगम कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक समन्वय को मजबूत बनाना है. उन्होंने बताया कि इससे पहले पुडुचेरी से 48 छात्रों का एक दल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आया था, जिसकी मेजबानी केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश ने की थी. अब हिमाचल के युवाओं को पुडुचेरी की संस्कृति, विकास मॉडल और सामाजिक संरचना को नजदीक से जानने का अवसर मिलेगा.