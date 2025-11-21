Advertisement
दुबई एयर शो में हिमाचल के लाल ने गंवाई जान, पत्नी भी पायलट; कौन थे तेजस उड़ाने वाले शूरवीर नमन स्याल

Tejas Plane Crash Latest Updates: दुबई में हुए एयर शो में जो तेजस फाइटर प्लेन आज क्रैश हो गया, उसे हिमाचल के वीर सपूत नमन स्याल चला रहे थे. उनकी दुखद मृत्यु के बाद पूरे हिमाचल में शोक पसरा है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 21, 2025, 09:53 PM IST
दुबई एयर शो में हिमाचल के लाल ने गंवाई जान, पत्नी भी पायलट; कौन थे तेजस उड़ाने वाले शूरवीर नमन स्याल

Who was Naman Syal who died in Dubai Tejas plane crash: दुबई एयर शो में शुक्रवार दोपहर का वो दृश्य हर किसी के दिल को तोडकर रख गया. शो के दौरान कलाबाजी दिखा रहा तेजस लड़ाकू विमान एक दम से नीचे गिरा, जोरदार धमाका हुआ और फिर आग लग गई. इस हादसे में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के वीर सपूत नमन स्याल शहीद हो गए. उनकी शहादत ने न सिर्फ उनके घर को बल्कि पूरे प्रदेश को मातम में डुबो दिया है.

नमन स्याल सिर्फ एक पायलट नहीं थे, बल्कि देशभक्ति व कर्तव्यनिष्ठा का जिंदा उदाहरण थे. 34 साल की उम्र में उन्होंने वो काम किया, जो हर युवा उड़ान चाहने वाले के सपने जैसा होता है. हालांकि उन्होंने इसे अपनी ज़िंदगी के साथ चुकाया. वे एक बेहद साधारण और मेहनती परिवार से थे. उनके पिता, जगननाथ स्याल, भारतीय सेना में अफसर रह चुके थे और बाद में शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए थे.

पत्नी भी वायुसेना में पायलट

हादसे में वीरगति को प्राप्त हुए नमन स्याल की पत्नी भी वायुसेना में पायलट हैं. यह बात शायद ही किसी के लिए कोई छोटी बात है. उनके परिवार में एक प्यारी बेटी भी थी. पर अब वह खुशियां एक हादसे में राख हो गई हैं. नमन स्याल के मां-बाप, जिन्होंने बेटे की उड़ानों को गर्व से देखा था, उन दोनों के लिए यह खबर सिर पर गिरी भारी चट्टान की तरह है. जब उन्हें यह दुखद सूचना मिली, तो बताते हैं कि वे हैदराबाद घूमने गए हुए थे. वहीं पर उनके दिन खुशी के दिन अचानक मातम में बदल गए.

घटना का वीडियो सामने आया है, जो हादसे की भयंकरता को बयां करता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि तेजस विमान हवाओं में सुडौल तरीके से उड़ रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में वह अनियंत्रित होकर जमीन की ओर गिरा. ध्वनि का जोर, विमान का आंशिक टूटना और फिर आग की लपटें, ये सब चीजें दर्शकों की चीखें और डर में सिमट गईं. 

वायुसेना ने दिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश

भारतीय वायुसेना ने इस घटना को दुखद बताते हुए हादसे की तह तक जाने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश दिया है. यह जांच न सिर्फ हादसे के तकनीकी कारणों को सामने लाएगी, बल्कि यह भी तय करेगी कि आगे ऐसे हादसे दोबारा न हों.

सीएम सुक्खू और सांसद राजीव ने जताया गहरा दुख

उधर हिमाचल प्रदेश में इस शोक को गहराई से महसूस किया जा रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह  सुक्खू ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह खबर अत्यंत दुःखद और हृदयविदारक है. उन्होंने नमन स्याल की वीरता, देशभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा की भरपूर प्रशंसा की और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई.

वहीं कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि यह व्यक्तिगत तौर पर उन्हें भी बहुत आहत करता है और प्रभावित परिवार को हर तरह की सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है.

