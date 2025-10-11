देश का एक और शहर बनने जा रहा 'गुरुग्राम', ब्लू प्रिंट पर काम शुरू, देखें सरकार का पूरा मास्टर प्लान

Himachal Cyber City: साईबर सिटी में डेटा स्टोरेज के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी की AI जैसे उद्योगों को शामिल किया गया है. कांगड़ा और शिमला में बन रहे आईटी पार्क के निर्माण कार्य को दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. साईबर सिटी प्लान के लिए पूरा ब्लू प्रिंट जल्द से जल्द तैयार करने के आदेश दिए.
Trending Photos
Cyber City: हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की तरफ से राज्य में हरियाणा के गुरुग्राम की तर्ज पर साईबर सिटी बनाने का प्लान तैयार किया जा रहा है. जिसके लिए सोलन जिले की वाकनाघाट इलाके में 650 बीघा जमीन को एक्वायर किया जाएगा. सोलन में बनने जा रही इस साईबर सिटी में डेटा स्टोरेज के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी की AI जैसे उद्योगों को शामिल किया गया है. इस प्लान के पीछे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा IT के क्षेत्र को बढ़ावा देकर डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश को माना जा रहा है. वहीं सरकार की तरफ से कांगड़ा और शिमला में बन रहे आईटी पार्क के निर्माण कार्य को दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. जिसमें E- File प्रबंधन के लिए सेमिनार का आयोजन किया जाएगा.
अधिकारियों को दिए सख्त आदेश
हिमाचल के सोलन जिले में वाकनाघाट में एक Cyber City बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने की तरफ से Department of Digital Technology and Governance की हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी. जिसमें साईबर सिटी प्लान के लिए पूरा ब्लू प्रिंट जल्द से जल्द तैयार करने के आदेश दिए गए हैं.माना जा रहा है की हिमाचल में साईबर सिटी बहुत कम समय में सूचना एंव प्रोद्योगिकी के क्षेत्र को उचाईंयों पर लेकर जाऐगी. जिसके लिए सरकार की तरफ से इस सेक्टर में निवेश को बढ़ाया जा रहा है.
यह भी पढ़ें- JK News: 'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को क्यों अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
आईटी पार्क दिसंबर में बनकर होगा तैयार
IT sector को हिमाचल के सबसे जरूरी मानते हुए सुक्खू सरकार की तरफ से इस सेक्टर में निवेश के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं.मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में सरकार की तरफ से डिजिटल सेवाओं को महत्वपूर्ण मानते हुए कांगड़ा के चैतड़ू और शिमला के मैहली में बनाए जा रहे IT Park को बनाकर तैयार किए जाने की समय सीमा तय कर दी है. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य हिमाचल की जनता को जल्द से जल्द डिजिटल सुविधाएं देना हैं. जिसमें सरकार एक क्लिक मात्र से लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश कर रही है. हिमाचल के मु्ख्यमंत्री की तरफ से आयोजित की गई इस अहम बैठक में गोकुल बुटेल के साथ-साथ मुख्य सचिव संजय गुप्ता और सूचना प्रौद्योगिकी के सचिव आशीष सिंहमार भी मौजूद रहे.
अधिकारियों को सिखाया जाएगा ई-फाइल प्रंबधन
सरकार की तरफ से साईबर सिटी और आईटी पार्टी के जरिए सभी अधिकारियों को ई-आफिस प्रणाली का उपयोग करने के आदेश भी दिए हैं. इस कार्य प्रणाली को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को E-File मैनेजमेंट में बेहतरीन बनाने के लिए सेमीनार और वर्कशाॉप भी लगाए जाएंगे. जिससे की सभी कर्माचारी अपने ऑफिस में टेक्नॉलोजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाएं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.