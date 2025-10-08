Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले डिप्टी डायरेक्टर ने पूरी कर दी बाकी कसर

Government Officer Viral English: हिमाचल प्रदेश इन दिनों स्पेलिंग मिस्टेक के कारण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यहां टीचर से लेकर अधिकार लेवल तक इंग्लिश के मामूली वर्ड्स को भी लिखने में गलतियां कर रहे हैं.
Himachal Pradesh Literacy Rate: हिमाचल प्रदेश शत प्रतिशत साक्षरता वाला राज्य माना जाता है. लेकिन यहां के शिक्षकों की स्पेलिंग मिस्टेक इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रही है. हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रोनहाट के एक ड्राइंग टीचर को चेक में गलत स्पेलिंग लिखने के कारण सस्पेंड कर दिया गया.
यह चेक 25 सितंबर 2025 को जारी किया गया था. लेकिन मुद्दा यहां भी खत्म नहीं हुआ. ये मामला उस समय बढ़ गया जब सस्पेंशन ऑर्डर लेटर में ज्यादा गलतियां निकल आयी. इस पर उप-निदेशक ने कहा कि ये गलती सिर्फ जल्दबाजी में लेटर तैयार करने से हुई है.
1000 बना 'थर्सडे' 100 बना 'हरेंद्र'
सिरमौर के डिप्टी डायरेक्टर, स्कूल एजुकेशन राजीव ठाकुर ने एक मीडिया संस्थान से बातचीत में बताया कि आमतौर पर स्पेलिंग की गलतियों पर चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है. लेकिन इस मामले में तो शब्दों के अर्थ ही बदल दिए गए. ‘Thousand’ को ‘Thursday’ और ‘Hundred’ को ‘Harendra’ लिखना एक बड़ी गलती है, इसलिए कार्रवाई की गई.
सस्पेंशन ऑर्डर में गलती पर गलती
यदि टीचर की स्पेलिंग मिस्टेक पर कार्रवाई सही है, तो इस मामले में डिप्टी डायरेक्टर को भी सस्पेंड किया जाना चाहिए. अधिकारी ने एक दो नहीं बल्कि कई सारी गलतियां की है. उदाहरण के लिए Principal को princpal, Sirmaur को Sirmour, Spellings को spelling, और Education को Educatioin लिखा गया. चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस पर जब ठाकुर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, “समय की कमी के कारण आदेश जल्दबाजी में जारी हुआ. गलतियां स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये टाइपिंग व स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं. मैं जांच करूंगा कि ये कैसे हुई.”
अंग्रेजी को खतरा
8 सितंबर 2025 को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हिमाचल को पूरी तरह साक्षर राज्य घोषित किया गया था. यह त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा और लद्दाख के बाद पांचवां राज्य बना जिसने यह उपलब्धि हासिल की. लेकिन सरकारी दस्तावेजों में लगातार स्पेलिंग मिस्टेक इस दावे पर सवाल खड़े कर रही हैं. हिमाचल सरकार की पिछली कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो गलतियों की सूची लंबी है. हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के एक पत्र में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल के बेटे डॉ. (कर्नल) संजय शांडिल को उनका “साथी” (accomplice) लिखा गया, जिससे विवाद खड़ा हो गया. सितंबर 2021 में राज्य सरकार की जन संपर्क विभाग की ओर से किए गए एक ट्वीट में तत्कालीन मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का नाम Jao Ram Thakur लिख दिया गया था.
