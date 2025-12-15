हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा! कर दिया प्रतिबंधित

Advertisement
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक इन्वेस्टिगेशन में CIA के एक खुफिया ऑपरेशन की बात फिर से सामने आई है, जिसमें 1965 में नंदा देवी पर प्लूटोनियम से चलने वाला एक सर्विलांस डिवाइस खो गया था. यह कोल्ड वॉर का एक ऐसा राज है जो आज भी रेडिएशन, पर्यावरण जोखिम और जियोपॉलिटिकल जवाबदेही को लेकर डर पैदा करता है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 08:08 PM IST
न्यूयॉर्क टाइम्स ने 13 दिसंबर 2025 को हिमालय की नंदा देवी को लेकर एक सनसनीखेज रिपोर्ट छपी जिसने भारत में सियासी हलचल मचा दी है. इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 1965 में जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तभी चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण खर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी. इसके बाद भारत और अमेरिका दोनों ही चिंतित हो उठे. इस चिंता के बाद दोनों देशों ने एक ऐसा गोपनीय मिशन शुरू किया जो आज भी सवालों के घेरे में है. ये मामला 1960 के दशक का है जब हिमालय की दुर्गम चोटी नंदा देवी पर CIA की तरफ से एक परमाणु उपकरण छोड़ा गया था जो आज तक किसी को नहीं मिला.

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि उस उपकरण का रेडिएशन आज भी पर्यावरण जोखिम और ग्लोबल पॉलिटिक्स की जवाबदेही को लेकर एक भय पैदा करता है. इस रिपोर्ट ने एक साथ कई सवाल भी खड़े कर दिये हैं. इसमें से सबसे सवाल ये है कि अगर नंदा देवी और आसपास के इलाके में रेडियो एक्टिव खतरे हैं तो क्या इस बात की जानकारी तत्कालीन भारत सरकार थी या नहीं. उसी समय से इस चोटी पर जाना भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है. 13 दिसंबर 2025 को न्यूयॉर्क टाइम्स की रिसर्च ने 1965 में हो रहे इस कोल्ड वॉर मिशन के राज को फिर से खोल दिया है. 

बर्फीले तूफान ने कोशिश की नाकाम
इस मिशन में CIA-भारत की ज्वाइंट  टीम ने चीन के परमाणु परीक्षण को ट्रैक करने के लिए प्लूटोनियम से चलने वाला एक डिवाइस लगाने की कोशिश की थी. हालांकि ये कोशिश तब नाकामयाब हो गई जब उसी समय वहां पर एक बर्फीला तूफान आ गया. इस तूफान के दौरान ये डिवाइस वहीं पर कहीं गिर गया और फिर ये कहां गुम हो गया ये आज तक किसी को पता नहीं चला. हालांकि समय-समय पर कई बार इसकी तलाश की गई लेकिन ये नहीं मिला इस लिहाज से हिमालय की नंदा देवी चोटी पर पर्यावरणीय चिंताएं आज तक बनी हुई हैं. 

कब हुआ था इस मामले का पहली बार खुलासा?
भारत और सीआईए का यह मिशन तब हुआ था जब 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच संबंधों में खटास आ चुकी थी. उसके महज 3 साल के बाद साल 1965 में चीन लोप नोर में परमाणु और मिसाइल की टेस्टिंग कर रहा था. भारत सीआईए के साथ मिलकर चीन के परीक्षणों पर नजर रखना चाहता था. ये मिशन इतना गुप्त रखा गया था कि भारत की संसद, जनता और सरकार में कई मंत्रियों और वरिष्ठ पदों पर रहे दिग्गजों को भी कई दशकों तक इस बात की कोई जानकारी नहीं हो पाई थी. साल 1978 में वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था. 

प्रतिबंधित कर दी गई वो जगह
भारतीय और अमेरिकी टीमों ने उस डिवाइस को खोजने के लिए  1978 तक कई बार प्रयास किए लेकिन ये सभी असफल रहे. इतना ही नहीं साल 2025 तक भी वो डिवाइस नहीं मिला.इसी वजह से हिमालय के नंदा देवी नेशनल पार्क के आंतरिक अभयारण्य (इनर सैंक्चुअरी) में पर्यटकों और पर्वतारोहियों को प्रतिबंधित कर दिया गया. साल 1983 में इस इलाके को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया. इसके पीछे की मुख्य वजह पारिस्थितिक संरक्षण और संभावित रेडियोएक्टिव खतरा बताया गया. साल 2025 में उत्तराखंड सरकार ने पर्वतारोहियों के लिए एक बार इसे खोलने का विचार किया लेकिन जुलाई तक मुख्य शिखर प्रतिबंध बरकरार रहा वहीं सीमित तौर पर नंदा देवी जाने के लिए इसकी सीमित इजाजत दी जाती है. 

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है.

usCIAchinaHimalaya

