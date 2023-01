CM हिमंत बिस्वा सरमा ने शाहरुख से फोन पर कर ली बात, फिर बोले- मैं उन्हें अब भी नहीं जानता

Himanta Biswa Sarma again said Don't know Shah Rukh Khan: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) से फोन पर बात करने के बाद एक बार फिर कहा है कि मैं अब भी उनको नहीं जानता. बता दें कि हाल ही में हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि कौन हैं शाहरुख खान? मैं किसी शाहरुख खान को नहीं जानता. इसके बाद शाहरुख ने उन्हें फोन किया और दोनों के बीच बातचीत हुई थी. इस दौरान शाहरुख ने अपनी आने वाली फिल्म पठान को लेकर उनसे बात की थी.

शाहरुख खान को अभी भी नहीं जानता: CM हिमंत

हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने कहा, 'मैं अभी भी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को नहीं जानता हूं. शनिवार शाम 7:40 बजे किसी ने मुझसे बोला की शाहरुख खान बात करना चाहते हैं. लाइन में जितने भी फोन कॉल थे, वो खत्म करते-करते रात के 2 बज गए. फिर मैंने जब उन्हें फोन करने के लिए कहा तो उन्होंने फोन किया. शाहरुख खान मुझे अपना परिचय दिया और उनकी फिल्म दिखाने में कोई समस्या न हो इसके लिए मुझसे सहयोग मांगा. हमने उन्हें आश्वासन दिया कि असम को हम बदनाम नहीं होने देंगे. दर्शक और सिनेमाघर की सुरक्षा में कोई समस्या नहीं होंगी. मैं अभी भी शाहरुख खान को उतना ही जानता हूं, जितना उन्होंने बताया. मैं अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और जितेंद्र को जनता हूं.'

पहले बोला था कौन हैं शाहरुख खान?

दरअसल, असम के नरेंगी में शुक्रवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक सिनेमा हॉल के बाहर प्रदर्शन किया और शाहरुख की फिल्म पठान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पोस्टर भी फाड़ डाले. जब, इस बारे में हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'कौन हैं शाहरुख खान? मैं उनके बारे में नहीं जानता हूं, न ही उनकी फिल्म के बारे में जानता हूं.'

हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने आगे कहा, 'शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने मुझे कॉल नहीं किया है, जबकि कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आई है तो बॉलीवुड के लोगों ने मुझसे बात की है. अगर शाहरुख मुझे फोन करते हैं तो मैं इस मामले को भी गंभीरता से लूंगा. किसी ने अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो केस भी दर्ज किया जाएगा और उनपर कार्रवाई होगी.'

शाहरुख ने सीएम हिमंत बिस्वा सरमा को किया फोन

हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) के 'कौन हैं शाहरुख खान' कहने के बाद शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने उन्हें कॉल किया था और फिल्म के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर बात की थी. इसकी जानकारी खुद सीएम हिमंत ने दी थी और बताया था कि 'बॉलीवुड अभिनेता श्री शाहरुख खान ने मुझे फोन किया और हमने आज सुबह 2 बजे बात की. उन्होंने अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान गुवाहाटी में हुई घटना पर चिंता जताई. मैंने उन्हें कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है और आश्वासन दिया कि हम पूछताछ करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कोई अप्रिय घटना न हो.

(इनपुट- सोमित सेनगुप्ता)

