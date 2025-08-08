'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार, चुनाव को लेकर लगाया बड़ा आरोप

Assam News: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के NRC को लेकर दिए गए बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है. उनका आरोप है कि वह आने वाले राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की जनता में डर फैलाने का काम कर रही हैं. मुख्यमंत्री ने गुवाहटी में ममता बनर्जी की चिंता को अनुचित बताते हुए कहा,' किसने उनसे NRC का पालन करने के लिए कहा है? वह अनावश्यक रूप से बोल रही हैं और अचानक कह रही हैं कि वह NRC का पालन नहीं करेंगी. NRC कहां है? किसी ने भी NRC का आदेश नहीं दिया है.

ममता बनर्जी पर निकाला गुस्सा

असम के मुख्यमंत्री ने कहा.' बंगालियों में डर पैदा करके उनका वोट पाने की यही उनकी चाल है. पिछले 5 साल से उन्होंने NRC पर कोई बात नहीं की. अब जब चुनाव आ रहा है तब ये सब बातें करने लगी हैं.' बता दें कि सरमा का यह बयान तब सामने आया है जब गुरुवार 7 अगस्त 2025 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर उनके राज्य के लोगों की नागरिकता छीनने का आरोप लगाया. उन्होंने झाड़ग्राम में अपने एक संबोधन में कहा,' मैं सोच रही हूं कि क्या हम सचमुच आजाद हैं? उम्मीद है हमारी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी. कृपया हमें इससे वंचित न करें.'

ममता बनर्जी का आरोप

ममता बनर्जी का आरोप है कि डबल इंजन की सरकार जनता को जबरन झूठे तरीके से रोहिंग्या बताकर हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है और उन्होंने बांग्लादेश भेजने की कोशिश कर रही है. सीएम ने आगे कहा,' अगर असली मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, तो मैं पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन करूंगी. मालपुआ (भाजपा नेता अमित मालवीय) मेरी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. चाहे आप मुझे गिरफ्तार करने आएं या गोली मार दें मैं बंगाली भाषा के अपमान का विरोध करती रहूंगी.'

NRC को लेकर क्या बोलीं ममता?

ममता बनर्जी ने कहा,' SIR की चल रही गतिविधियों के पीछे NRC की साजिश है. असम में लगभग 7 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जिनमें हिंदू बंगाली भी शामिल हैं. कूचबिहार और अलीपुरद्वार में नोटिस भेजे जा रहे हैं और भारतीय लोगों को बांग्लादेश भेजा जा रहा है. वोटर लिस्ट से 1 भी नाम नहीं छूटना चाहिए. हमारे 2 अधिकारियों को ECI से सस्पेंशन नोटिस मिला है. डरने की कोई जरूरत नहीं है. चुनाव में 8-9 महीने बाकी हैं, लेकिन भाजपा ने अभी से लोगों को सस्पेंड करना शुरू कर दिया है. ECI भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है.'

F&Q



हिमंता बिस्वा सरमा ने ममता बनर्जी के NRC बयान पर क्या कहा?

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि ममता बनर्जी अनावश्यक रूप से NRC के मुद्दे पर बोल रही हैं और पश्चिम बंगाल की जनता में डर फैलाने की कोशिश कर रही हैं.

ममता बनर्जी ने NRC को लेकर क्या कहा?

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों की कोशिश है कि वे बांग्ला भाषी प्रवासियों को अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या बताकर निशाना बना रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि असम में लगभग 7 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जिनमें हिंदू बंगाली भी शामिल हैं.

क्या है NRC विवाद?

NRC एक रजिस्टर है जिसमें भारत के नागरिकों के नाम और उनकी नागरिकता के विवरण होते हैं. असम में NRC की प्रक्रिया के दौरान कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे, जिससे विवाद खड़ा हो गया था.