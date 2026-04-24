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Hindi Newsदेशबंगाल में बीजेपी प्रत्‍याशियों पर हमला करने वालों को सिखाएंगे सबक, सीएम हिमंता का फूटा गुस्‍सा

बंगाल में बीजेपी प्रत्‍याशियों पर हमला करने वालों को सिखाएंगे सबक, सीएम हिमंता का फूटा गुस्‍सा

West Bengal Election 2026: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया कि भाजपा असम में 100 और पश्चिम बंगाल में 200 सीटें जीतेगी. उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला करने वालों को सत्ता में आने पर सबक सिखाया जाएगा. बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार बंगाल में पहले चरण में 91.91% मतदान हुआ.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 24, 2026, 07:18 AM IST
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Himanta Biswa Sarma
Himanta Biswa Sarma

Himanta Biswa Sarma: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद बड़ा राजनीतिक बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में आती है, तो पार्टी के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं पर हमला करने वालों को सबक सिखाया जाएगा. सरमा ने भाजपा की चुनावी संभावनाओं को लेकर भी मजबूत दावा किया. उन्होंने कहा कि पार्टी असम में कम से कम 100 सीटें और पश्चिम बंगाल में 200 सीटें जीतने जा रही है. उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब बंगाल में पहले चरण का मतदान गुरुवार शाम 6 बजे संपन्न हुआ.

लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया मतदान प्रक्रिया में हिस्सा

निर्वाचन आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 91.91 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले चरणों की तुलना में काफी अधिक है. सरमा ने इस उच्च मतदान को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती का संकेत बताया. राज्य के कई जिलों में 90 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ. दक्षिण दिनाजपुर 94.85 प्रतिशत के साथ सबसे आगे रहा, जबकि कूच बिहार (94.54%), बीरभूम (93.70%), जलपाईगुड़ी (93.23%) और मुर्शिदाबाद (92.93%) जैसे जिलों में भी भारी मतदान दर्ज किया गया.

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सरमा ने मुख्य चुनाव आयुक्त की सराहना की

सरमा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में उनके योगदान को सराहते हुए कहा कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए. साथ ही, उन्होंने सुझाव दिया कि इस प्रक्रिया को असम में भी लागू किया जाना चाहिए. बता दें कि पश्चिम बंगाल की शेष 142 विधानसभा सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि सभी चरणों के वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी. भारी मतदान और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच, राज्य में चुनावी माहौल लगातार गर्म बना हुआ है.

इस बीच आपको बता दें कि पहले चरण में बंगाल और तमिलनाडु ने ऐतिहासिक मतदान दर्ज किया है. दोनों राज्यों में अभूतपूर्व संख्या में मतदाताओं ने हिस्सा लिया, जिससे यह चुनावी चरण अब तक के सबसे अधिक मतदान वाले चरणों में शामिल हो गया है. चुनाव आयोग के अनुसार, पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 91.78% मतदान दर्ज किया गया, जो 1947 के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है. वहीं तमिलनाडु में भी 84.69% मतदान हुआ, जो एक नया रिकॉर्ड है. इससे पहले 2011 में पश्चिम बंगाल में 84.72% और तमिलनाडु में 78.29% मतदान हुआ था.

महिलाओं ने दिखाई ज्यादा भागीदारी

इस चुनाव की सबसे खास बात महिलाओं की बढ़-चढ़कर भागीदारी रही. दोनों राज्यों में महिला मतदाताओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया. पश्चिम बंगाल में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 92.69% रहा, जबकि पुरुषों का 90.92% दर्ज किया गया. इसी तरह तमिलनाडु में महिलाओं की भागीदारी 85.76% रही, जो पुरुषों के 83.57% से अधिक है. चुनाव आयोग ने तीसरे लिंग (ट्रांसजेंडर) मतदाताओं की उल्लेखनीय भागीदारी को भी रेखांकित किया. तमिलनाडु में 60.49% और पश्चिम बंगाल में 56.79% मतदान दर्ज किया गया.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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