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Hindi Newsदेशहिमंता बिस्वा सरमा के हाथों में फिर होगी असम की कमान, BJP विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला; 12 मई को होगा शपथ ग्रहण

हिमंता बिस्वा सरमा के हाथों में फिर होगी असम की कमान, BJP विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला; 12 मई को होगा शपथ ग्रहण

Himanta Biswa Sarma: असम की राजनीत में एक बार फिर से 'मामा' का जादू चला है. असम विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हिमंता बिस्वा सरमा को विधायक दल का नेता चुन लिया है. 12 मई को सुबह 11 बजे हिमंत बिस्वा सरमा असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 10, 2026, 12:03 PM IST
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हिमंता बिस्वा सरमा के हाथों में फिर होगी असम की कमान, BJP विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला; 12 मई को होगा शपथ ग्रहण

Himanta Biswa Sarma: असम की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. गुवाहाटी में हुई भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में एक बार फिर से हिमंता बिस्वा सरमा पर भरोसा जताया गया है. उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का प्रमुख चुन लिया गया है. 4 मई को आए नतीजों में बीजेपी ने राज्य की 126 में से 82 सीटों पर बंपर जीत हासिल की थी. अब नई सरकार के गठन के साथ वह लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं.

असम में भी नई सरकार के गठन की तैयारी अब और भी तेज हो चली है. आज गुवाहटी में बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है. इस बैठक में डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा के नाम पर मुहर लग गई है. हिमंता बिस्वा सरमा का समर्थन सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने सर्वसम्मति से किया. इसके बाद, उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया, अब 12 मई को हिमंता बिस्वा सरमा असल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे.

पीएम मोदी होंगे मुख्य अतिथि

असम में बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को पर्यवेक्षक बनाया था. इसके लिए असम बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, इसी बैठक में औपचारिक रूप से हिमंता को विधायक दल का नेता चुना गया है.

असम में बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को पर्यवेक्षक बनाया था. इसके लिए असम बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, इसी बैठक में औपचारिक रूप से हिमंता को विधायक दल का नेता चुना गया है.

बीजेपी को मिली 82 सीटें

4 मई को आए असम विधानसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए को बड़ी जीत मिली है. 126 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 82 सीटों पर जीत दर्ज की. वहीं इस चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 19 और बीओपीएफ को 10 सीटें मिलीं, जबकि एजीपी को 10 और एआईयूडीएफ को दो सीटें मिली हैं. असम में बहुमत का आंकड़ा 64 सीटों का है. बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत से अधिक सीटें जीती हैं.

(ये भी पढ़ेंः बंगाल में सुवेंदु बने खेवनहार, अब केरल में भी BJP की वही डगर? एक दशक में खिलेगा कमल!)

हिमंता बिस्वा सरमा​ का सियासी सफर

असम की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने करियर की शुरुआत एक फायर ब्रांड छात्र नेता के रूप में की थी. इसके बाद साल 2001-2015 तक कांग्रेस की तरुण गोगाई की सरकार में हिमंता कैबिनेट मंत्री भी रहे. साल 2015 में बीजेपी में शामिल होने के बाद हिमंता ने असम विधानसभा चुनाव 2016 में बड़ी भूमिका निभाई. और फिर साल 2021 में हुए असम चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के साथ  असम के मुख्यमंत्री बने और 2026 में भी भाजपा की जीत के साथ दूसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं.

(ये भी पढ़ेंः केरलम में जीत के 6 दिन बाद भी CM पर सस्पेंस! दोहरा न दे असम-पुडुचेरी वाली गलती?)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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