Real Bulldozer Man: योगी नहीं... अब इस राज्य के CM बन गए 'बुलडोजर मैन'! कर दिया ऐसा कमाल कि सोशल मीडिया पर छा गए

Bulldozer Man: बुलडोजर का जिक्र होता है तो सबसे पहले जिस नेता की छवि मन में बनती है वो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. कानून तोड़ने वालों के लिए फौरन एक्शन लेते हुए सजा के तौर पर आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवाने का योगी का अंदाज आम जनता को खूब लुभाया. सोशल मीडिया पर आज 'बुलडोजर मैन' ट्रेंड कर रहा, लेकिन इस बार अंतर ये है कि इस बार योगी की जगह दूसरा नेता बुलडोजर को लेकर सुर्खियां बटोर रहा.

घुसपैठियों से छुड़वाई 160 स्क्ववायर किलोमीटर जमीन

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा इस समय सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि असम में पिछले चार वर्षों के दौरान उनकी सरकार ने 160 स्क्वायर किलोमीटर जमीन विदेशी घुसपैठियों से छुड़वाई है. तुलना करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि यह क्षेत्रफल चंडीगढ़ शहर से बड़ा है और लगभग दक्षिण दिल्ली के 2/3 के बराबर है.

जनसंख्या परिवर्तन के लिए जमीन कब्जाई गई

हिमंत ने कहा कि घुसपैठिए दक्षिण और मध्य असम में असमिया लोगों को अल्पसंख्यक बनाने में सफल रहे. अब उनका अगला लक्ष्य उत्तरी असम है. पिछली कांग्रेस सरकार कमजोर थी, इसलिए घुसपैठियों का मनोबल बढ़ा और उन्होंने ये दुस्साहस किया. अतिक्रमण के दौरान जिन परिवारों से हमने सरकारी जमीन वापस ली, उनमें से कई के पास पहले से ही अपनी निजी जमीन थी. उन्होंने सरकारी जमीन पर इसलिए कब्जा किया ताकि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तन कर सकें.

Assam has faced an existential threat due to rampant illegal infiltration and a planned encroachment to alter demography of districts. THIS FACES A MAJOR ROADBLOCK DUE TO OUR POLICIES.

Over 1.19 lakh bighas of land have been freed from encroachers in the State as we stand firm… pic.twitter.com/DPtrVF8f45

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 15, 2025