20-25 हजार लोग मुठ्ठी भर लोगों को घेरते हैं... इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, बेहिचक चलेगी गोली? मचा हंगामा
Himanta Biswa Sarma on arms license policy: असम में सरकार के एक फैसले ने पूरे राज्य में हंगामा मचा दिया है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने ऐलान किया है कि संवेदनशील इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस दिए जाएंगे. इस बयान ने लोगों के बीच बहस छेड़ दी है. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 11, 2025, 10:30 AM IST
Gun is essential in vulnerable areas: Himanta Biswa Sarma: असम में सरकार के एक फैसले ने पूरे राज्य में हंगामा मचा दिया है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने ऐलान किया है कि संवेदनशील इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस दिए जाएंगे. इस बयान ने लोगों के बीच बहस छेड़ दी है. असम ट्रिब्यून (assamtribune.com) में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरमा ने कहा, “हथियार जरूरी है. साउथ सलमारा और मानकचार जैसे इलाकों में बिना हथियार के रहना मुश्किल है. वहां 20-25 हजार लोग एक छोटे से समुदाय को घेरे रहते हैं, जहां बीच में एक सत्र (वैष्णव मठ) है. इन मुठ्ठी भर लोगों को अपनी रक्षा के लिए कुछ तो चाहिए.”

हर किसी को नहीं मिलेंगे हथियार
सीएम ने साफ किया कि हथियार हर किसी को नहीं बांटे जाएंगे. “हम बिना सोचे-समझे हथियार नहीं देंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरी जांच-पड़ताल और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही लाइसेंस दिए जाएंगे. हमें जमीन, अधिकार और हथियार चाहिए, लेकिन सब कुछ कानून के दायरे में रहते हुए,” 28 मई को असम सरकार ने घोषणा की थी कि एक खास योजना के तहत संवेदनशील और दूरदराज के इलाकों में स्थानीय लोगों को हथियार लाइसेंस दिए जाएंगे. इसका मकसद बांग्लादेश से सटी सीमा पर अवैध घुसपैठ, सांप्रदायिक तनाव और अन्य सुरक्षा खतरों से निपटना है. धुबरी, साउथ सलमारा, बारपेटा, मोरीगांव और नगांव जैसे इलाकों को इस नीति में प्राथमिकता दी जाएगी.

सरकार के फैसले से कई लोग नाराज
इस फैसले से कई लोग हैरान हैं. कुछ इसे स्थानीय लोगों को सशक्त बनाने का कदम मान रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि इससे इलाके में तनाव और हिंसा बढ़ सकती है. विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं कि यह नीति सही दिशा में नहीं है. लेकिन सीएम सरमा अपने फैसले पर अडिग हैं. उन्होंने कहा, “हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लाइसेंस केवल जरूरतमंद और जिम्मेदार लोगों को मिले. यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है.”

हथियार से किन्हें होगा फायदा?
सरकार का कहना है कि यह नीति सिर्फ उन इलाकों तक सीमित रहेगी, जहां खतरा ज्यादा है, खासकर बांग्लादेश सीमा से लगे क्षेत्रों में. हर आवेदन की कड़ी जांच होगी, ताकि हथियार गलत हाथों में न पहुंचें. इस नीति से असम में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की कोशिश है, लेकिन इसका जमीन पर क्या असर होगा, यह देखना बाकी है. फिलहाल, यह मुद्दा राज्य में जोर-शोर से चर्चा का विषय बना हुआ है.

About the Author
author img
कृष्णा पांडेय

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma

