भाषा विवाद सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं चल रहा... असम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आमने-सामने, जानिए किसने क्या कहा?

Himanta biswa Vs Mamata Banerjee: भाषा विवाद पर महाभारत केवल महाराष्ट्र और कर्नाटक में ही नहीं छिड़ी है. कुछ अन्य राज्य भी हैं जहां तलवारें खिंची हुई हैं. अब ताजा मामले में 'बांग्ला' भाषा विवाद पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया है. ममता बनर्जी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए असम की भाजपा सरकार पर सवाल उठाए थे. इस पर हिमंता बिस्वा सरमा ने पलटवार करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी ने सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए बंगाल के भविष्य के साथ समझौता किया है.

हिमंता का जवाब

असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, 'दीदी मैं आपको याद दिला दूं, असम में हम अपने लोगों से नहीं लड़ रहे हैं. हम निर्भीक होकर उस निरंतर और बेलगाम मुस्लिम घुसपैठ का विरोध कर रहे हैं, जो सीमा पार से हो रही है और जिसकी वजह से राज्य की डेमोग्राफी में भयावह बदलाव आया है.'

Didi, let me remind you—

In Assam, we are not fighting our own people. We are fearlessly resisting the ongoing, unchecked Muslim infiltration from across the border, which has already caused an alarming demographic shift. In several districts, Hindus are now on the verge of… https://t.co/mwqs398RKE

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 19, 2025