हिमंता अपने चार साथियों के साथ लेंगे असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ, किसको-किसको मिल रहा मौका?

Himantha Biswa Sarma oath-taking ceremony 12 May: 2026 के पांचों चुनावी राज्यों में नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी और तमिलनाडु में थलापति विजय का राजतिलक (शपथ ग्रहण समारोह) हो चुका है. अब असम की बारी है. नॉर्थ-ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर नायकों में से एक हिमंता बिस्वा सरमा मंगलवार, 12 मई को असम के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे. हिमंता (HBS 2.0) नाम से जीत का जश्न तो 4 मई से मनाया जा रहा था. अब उनकी कैबिनेट की रूपरेखा भी सामने आ गई है. खुद हिमंता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने शपथ ग्रहण समारोह की जानकारी दी है. केरल और पुडुचेरी में शपथ ग्रहण की क्या स्थिति है, वो भी आपको आगे बताएंगे.

हिमंता कैबिनेट में किसे मौका?

हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने अकाउंट में लिखा, 'मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मेरे चार सहकर्मी मंगलवार को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में मेरे साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे.'

रामेश्वर तेली Add Zee News as a Preferred Source

अतुल बोरा

चरण बोरो

अजंता नियोग

हिमंता बिस्वा ने आगे लिखा, मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि माननीय विधायक रणजीत दास असम विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए हमारे उम्मीदवार होंगे. मैं उन सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर एक मजबूत, अधिक विकसित और समृद्ध असम के लिए पूर्ण समर्पण के साथ काम करते रहेंगे.'

Happy to announce that the following four colleagues of mine will take oath as Ministers tomorrow along with me in the august presence of Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji - Shri Rameswar Teli

Shri Atul Bora

Shri Charan Boro

Smt. Ajanta Neog I am also happy to share… — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 11, 2026

असमें में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की है. एनडीए ने असम की 126 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर पार कर किया. बीजेपी को 82 सीटें मिलीं. उसकी सहयोगी असम गण परिषद ने 9 सीटें और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट- बीपीएफ ने 10 सीटें जीतीं. यानी एनडीए ने शगुन की संख्या में 101 सीटें जीतीं.

नागालैंड के मिनिस्टर और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले बीजेपी नेता तेमजेन इमना अलोंग (Temjen Imna Along) ने सेवेन सिस्टर्स स्टेट में अपने पड़ोसी राज्य असम के नेता और पार्टी के साथी हिमंता बिस्वा की तारीफ में लिखा, '5 सालों में सिर्फ ट्रेलर देखा… अब पूरा पिक्चर देखेगा भारत! मैं यूं ही 'Super CM' नहीं कहता… थोड़ा इंतज़ार कीजिए… अभी असली खेल बाकी है.'

5 सालों में सिर्फ ट्रेलर देखा…

अब पूरा पिक्चर देखेगा भारत! मैं यूँ ही “Super CM” नहीं कहता थोड़ा इंतज़ार कीजिए… अभी असली खेल बाकी है। pic.twitter.com/fk6KWF1ADq — Temjen Imna Along (@AlongImna) May 11, 2026

कांग्रेस को मात्र 19, एआईयूडीएफ को 2, रायजोर दल को 2 और टीएमसी को एक ही सीट मिली.

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कहां फंसा शपथ ग्रहण?

पुडुचेरी में एन. रंगासामी 13 मई 2026 को पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में पांचवीं बार शपथ लेंगे. केंद्र शासित पुडुचेरी में एआईएनआरसी-बीजेपी के गठबंधन ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है. एलजी के कैलाशनाथन एन रंगासामी को 13 मई 2026 को 'लोक निवास' में शपथ दिलाएंगे.

केरल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री यानी सीएम के चेहरे पर मची खींचतान के चलते अभी शपथ ग्रहण समारोह अभी तक अधर में ही लटका हुआ है.

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