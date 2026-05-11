Advertisement
trendingNow13213442
Hindi Newsदेशहिमंता अपने चार साथियों के साथ लेंगे असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ, किसको-किसको मिल रहा मौका?

हिमंता अपने चार साथियों के साथ लेंगे असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ, किसको-किसको मिल रहा मौका?

Himanta to take oath as Assam CM on May 12: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी और तमिलनाडु में थलापति विजय का राजतिलक हो चुका है. असम की बात करें तो 12 मई को हिमंता सीएम पद की शपथ लेंगे. 13 मई को पुडुचेरी में एनडीए का शपथ-ग्रहण समारोह होगा. केरल का मामला अभी अधर में लटका है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 11, 2026, 11:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Himanta Biswa Sarma Photo Credit: (instagram himantabiswasarma/)
Himanta Biswa Sarma Photo Credit: (instagram himantabiswasarma/)

Himantha Biswa Sarma oath-taking ceremony 12 May: 2026 के पांचों चुनावी राज्यों में नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी और तमिलनाडु में थलापति विजय का राजतिलक (शपथ ग्रहण समारोह) हो चुका है. अब असम की बारी है. नॉर्थ-ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर नायकों में से एक हिमंता बिस्वा सरमा मंगलवार, 12 मई को असम के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे. हिमंता (HBS 2.0) नाम से जीत का जश्न तो 4 मई से मनाया जा रहा था. अब उनकी कैबिनेट की रूपरेखा भी सामने आ गई है. खुद हिमंता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने शपथ ग्रहण समारोह की जानकारी दी है. केरल और पुडुचेरी में शपथ ग्रहण की क्या स्थिति है, वो भी आपको आगे बताएंगे.

हिमंता कैबिनेट में किसे मौका?

हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने अकाउंट में लिखा, 'मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मेरे चार सहकर्मी मंगलवार को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में मेरे साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे.'

  • रामेश्वर तेली

    Add Zee News as a Preferred Source

  • अतुल बोरा

  • चरण बोरो

  • अजंता नियोग

fallback
(हिमंता का जादू चल गया. असम में बीजेपी के 82 'कमल' खिले और एनडीए को शगुन स्वरूप 101 सीटें मिलीं.                                   फोटो: instagram.com/himantabiswasarma/)

हिमंता बिस्वा ने आगे लिखा, मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि माननीय विधायक रणजीत दास असम विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए हमारे उम्मीदवार होंगे. मैं उन सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर एक मजबूत, अधिक विकसित और समृद्ध असम के लिए पूर्ण समर्पण के साथ काम करते रहेंगे.'

असमें में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की है. एनडीए ने असम की 126 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर पार कर किया. बीजेपी को 82 सीटें मिलीं. उसकी सहयोगी असम गण परिषद ने 9 सीटें और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट- बीपीएफ ने 10 सीटें जीतीं. यानी एनडीए ने शगुन की संख्या में 101 सीटें जीतीं.

नागालैंड के मिनिस्टर और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले बीजेपी नेता तेमजेन इमना अलोंग (Temjen Imna Along) ने सेवेन सिस्टर्स स्टेट में अपने पड़ोसी राज्य असम के नेता और पार्टी के साथी हिमंता बिस्वा की तारीफ में लिखा, '5 सालों में सिर्फ ट्रेलर देखा… अब पूरा पिक्चर देखेगा भारत! मैं यूं ही 'Super CM' नहीं कहता… थोड़ा इंतज़ार कीजिए… अभी असली खेल बाकी है.'

कांग्रेस को मात्र 19, एआईयूडीएफ को 2, रायजोर दल को 2 और टीएमसी को एक ही सीट मिली.

(यह भी पढ़ें- अग्निमित्रा को नारी कल्याण, घोष को पंचायत और प्रमाणिक को… सुवेंदु अधिकारी की कैबिनेट में किसको क्या पोर्टफोलियो मिला?)

कहां फंसा शपथ ग्रहण?

पुडुचेरी में एन. रंगासामी 13 मई 2026 को पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में पांचवीं बार शपथ लेंगे. केंद्र शासित पुडुचेरी में एआईएनआरसी-बीजेपी के गठबंधन ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है. एलजी के कैलाशनाथन एन रंगासामी को 13 मई 2026 को 'लोक निवास' में शपथ दिलाएंगे.

केरल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री यानी सीएम के चेहरे पर मची खींचतान के चलते अभी शपथ ग्रहण समारोह अभी तक अधर में ही लटका हुआ है. 

(पढे़ं- Explainer: एक साल तक Gold को NO, WFH, पीएम मोदी ने तो अपील कर दी; जानें दूसरे देशों ने क्या किया?)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

TAGS

AssamHimanta Biswa Sarma

Trending news

अमेरिका को मजबूत बना रहा भारत का गोल्ड प्रेम? कैसे सोने की खरीदारी से टूट रहा रुपया
Gold
अमेरिका को मजबूत बना रहा भारत का गोल्ड प्रेम? कैसे सोने की खरीदारी से टूट रहा रुपया
हिमंता अपने 4 साथियों के साथ लेंगे असम के CM पद की शपथ, जानिए किसको मिल रहा है मौका?
Assam
हिमंता अपने 4 साथियों के साथ लेंगे असम के CM पद की शपथ, जानिए किसको मिल रहा है मौका?
Snack Paradise हैं ये शहर, रातभर लगती है चटोरों की लाइन, एक है बिरयानी की राजधानी
Food Streets
Snack Paradise हैं ये शहर, रातभर लगती है चटोरों की लाइन, एक है बिरयानी की राजधानी
कौन हैं ममता सरकार में रहे सुजीत बोस, जिन्हें ED ने भर्ती घोटाले में किया गिरफ्तार?
West Bengal news
कौन हैं ममता सरकार में रहे सुजीत बोस, जिन्हें ED ने भर्ती घोटाले में किया गिरफ्तार?
महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति पर घमासान, भाजपा MLA पर लगे आरोप; MNS ने दी चेतावनी
Shivaji Maharaj
महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति पर घमासान, भाजपा MLA पर लगे आरोप; MNS ने दी चेतावनी
TMC राज में जैसा हश्र लेफ्ट का हुआ, क्या BJP के दौर में वैसा ही ममता का अंजाम होगा?
Mamata Banerjee
TMC राज में जैसा हश्र लेफ्ट का हुआ, क्या BJP के दौर में वैसा ही ममता का अंजाम होगा?
बोरी भर-भरकर ले जाते हैं लोग, भारत का यह राज्य कहलाता है मूंगफली का टोकरा
peanut
बोरी भर-भरकर ले जाते हैं लोग, भारत का यह राज्य कहलाता है मूंगफली का टोकरा
NEET अब नीलामी... 10 साल में 89 पेपर, 48 Re-Exam', राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला
NEET
NEET अब नीलामी... 10 साल में 89 पेपर, 48 Re-Exam', राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला
मजार पर चादरपोशी, अयोध्या में दर्शन, फिर कत्ल...कोलकाता पुलिस के दावे पर मां के सवाल
suvendu adhikari
मजार पर चादरपोशी, अयोध्या में दर्शन, फिर कत्ल...कोलकाता पुलिस के दावे पर मां के सवाल
अग्निमित्रा को नारी कल्याण, घोष को पंचायत और… सुवेंदु कैबिनेट में किसको क्या मिला?
Suvendu Adhikari Cabinet
अग्निमित्रा को नारी कल्याण, घोष को पंचायत और… सुवेंदु कैबिनेट में किसको क्या मिला?