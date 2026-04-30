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Hindi Newsदेशहिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी पर लगाए थे आरोप, अब अंतरिम जमानत के लिए पवन खेड़ा लगा रहे कोर्ट के चक्कर; SC ने फैसला रखा सुरक्षित

हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी पर लगाए थे आरोप, अब अंतरिम जमानत के लिए पवन खेड़ा लगा रहे कोर्ट के चक्कर; SC ने फैसला रखा सुरक्षित

Pawan Khera Bail plea: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, यह मामला हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर लगाए गए कई आरोपों से जुड़ा है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Reported By: Arvind Singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 04:47 PM IST
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(पवन खेड़ा कांग्रेस नेता फाइल फोटो)
(पवन खेड़ा कांग्रेस नेता फाइल फोटो)

Himanta Biswa Sarma Spouse Riniki Bhuyan Sharma defamation case: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी सरमा को लेकर किए गए कमेंट और उन पर लगाए गए आरोपों के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. कई दिनों से थाना/पुलिस से बचने के लिए कोर्ट/कचहरी के चक्कर काट रहे पवन खेड़ा को आज 30 अप्रैल को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. आपको बताते चलें कि यह पूरा मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा के खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़ा है.

पवन खेड़ा ने कौन से आरोप लगाए थे?

पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि असम की मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा के पास अलग-अलग देशों के कई पासपोर्ट हैं. खेड़ा ने उनके पास विदेशों में संपत्ति होने का भी आरोप लगाया था. इसके चलते असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ झूठे आरोप लगाने, मानहानि करने, धोखाधड़ी, जालसाजी के आरोप में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी. गुवाहाटी हाई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया  था.

असम के मुख्यमंत्री के बयानों का हवाला दिया

सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी. सिंघवी ने असम के मुख्यमंत्री की इशारा करते हुए कहा कि पुलिस के सुपर बॉस के बयानों से साफ है कि खेड़ा की गिरफ्तारी की आशंका सही है. सिंघवी ने हिमंता बिस्वा सरमा के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि इनमें कई ऐसी बाते इतनी आपत्तिजनक हैं कि मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूं. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मा भी यह देखकर दुखी हो रही होगी  कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह मनमाने तरीके से बात कर रहा है. सरमा ने धमकी दी है कि खेड़ा को पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी होगी.

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कस्टड़ी में पूछताछ की जरूरत नहीं

सिंघवी ने कहा है कि खेड़ा पर जो मुख्य आरोप है, वो शिकायतकर्ता की मानहानि करने का है. इस केस में कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है. कोर्ट जमानत देते वक्त शर्त लगा सकता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि खेड़ा न भागे और जांच में सहयोग करें.

50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घर पहुंच गए

सिंघवी ने दलील दी कि अगर इस मामले में अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, तो किस मामले में मिलेगी? इस मामले में पुलिस गैर जमानती वारंट जारी कराने के लिए कोर्ट पहुंच गई. वहां दलील दी गई कि राजनीतिक रसूख होने के चलते वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. हालांकि, मजिस्ट्रेट ने उनकी आशंकाओं को काल्पनिक करार देते हुए उनकी मांग को ठुकरा दिया. उसके बाद खेड़ा के निजामुद्दीन आवास पर 50-60 पुलिसकर्मी पहुंच गए, मानो किसी आतंकवादी को पकड़ने गए हों.

मामला सिर्फ मानहानि का नहीं-असम सरकार

असम सरकार की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सिंघवी की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि पवन खेड़ा के खिलाफ केस सिर्फ मानहानि तक सीमित नहीं हैं. उन पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जालसाजी जैसे गंभीर आरोप हैं. तुषार मेहता ने कहा, 'खेड़ा ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास तीन दूसरे देशों के पासपोर्ट हैं. उन्होंने मीडिया में इसकी तस्वीरें भी दिखाई. लेकिन जांच में पता चला कि वो सब फर्जी तस्वीरें थीं. खेड़ा ने अमेरिका में रजिस्टर्ड एक कंपनी के बारे में भी फर्जी दस्तावेज दिखाए. 

तुषार मेहता ने कहा कि इन गंभीर आरोप के मद्देनजर  खेड़ा को कस्टडी में लेकर पूछताछ जरूरी है, ताकि पता चल सके कि और कौन लोग इसमें शामिल थे. यह भी जानना है कि क्या इस काम में कोई विदेशी लोग या ताकतें तो शामिल नहीं हैं.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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