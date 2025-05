ये मैप देख लो बांग्लादेश, तुम्हारे देश की दोनों 'चिकन नेक' काट देंगे, अगर...; असम CM की खुलेआम चेतावनी

Himanta Biswa Sarma on Bangladesh chicken neck: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बांग्लादेश को खुलेआम चेतावनी दी है और बताया है कि अगर बांग्लादेश भारत के चिकन नेक पर बुरी नजर रखेगा, तो उसे भी याद रहना चाहिए, उसके पास दो चिकन नेक है जो भारत से अधिक नाजुक है. अगर इसे काट दिया गया तो बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा. इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को बांग्लादेश को सख्त चेतावनी दी कि उसके पास भी भारत के 'चिकन नेक' कॉरिडोर से ज्यादा कमजोर दो 'चिकन नेक' हैं.

जो लोग भारत को धमकाते हैं, उन्हें...

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'जो लोग भारत को 'चिकन नेक कॉरिडोर' को लेकर धमकाते हैं, उन्हें यह तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश के पास भी दो ऐसे संकरे कॉरिडोर हैं, जो ज्यादा नाजुक हैं. उन्होंने आगे लिखा, पहला है 80 किमी का नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर दक्षिण दिनाजपुर से साउथ वेस्ट गारो हिल्स तक. यहां कोई भी रुकावट रंगपुर डिवीजन को बाकी बांग्लादेश से पूरी तरह अलग कर सकती है. दूसरा है 28 किमी का चटगांव कॉरिडोर, जो दक्षिण त्रिपुरा से बंगाल की खाड़ी तक जाता है. यह कॉरिडोर, जो भारत के चिकन नेक से भी छोटा है, बांग्लादेश की आर्थिक राजधानी और राजनीतिक राजधानी को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है. मैं सिर्फ भौगोलिक तथ्य पेश कर रहा हूँ, जो कुछ लोग भूल जाते हैं."

To those who habitually threaten India on the “Chicken Neck Corridor”, should note these facts as well:

1️ Bangladesh has two of its own “chicken necks”. Both are far more vulnerable

2️ First is the 80 Km North Bangladesh Corridor- from Dakhin Dinajpur to South West Garo… pic.twitter.com/DzV3lUAOhR

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 25, 2025