Hindi Newsदेशहिमंता Vs गोगोई: काग्रेस सांसद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असम CM के आरोप, 10 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी

हिमंता Vs गोगोई: काग्रेस सांसद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असम CM के आरोप, 10 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी

Himanta Vs Gogoi: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने SIT रिपोर्ट का हवाला देते हुए गोगोई की पत्नी के पाकिस्तान से कथित संबंध, यात्राएं और दस्तावेज साझा करने के दावे किए. सीएम ने मामले की केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग भी की है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 09, 2026, 08:09 AM IST
Himanta Vs Gogoi: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. बीते रविवार को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने SIT रिपोर्ट का हवाला देते हुए कई दावे किए और मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग की. आइए जानते है सीएम सरमा ने गोगोई क्या-क्या आरोप लगाए... 

1. SIT रिपोर्ट का हवाला
 
सीएम हिमंता सरमा ने SIT रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि 44 पन्नों की SIT रिपोर्ट में गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ के पाकिस्तान से संबंधों के संकेत मिले हैं.

2. केंद्रीय जांच की मांग

केंद्रीय जांच की मांग करते हुए सीएम सरमा ने बताया कि असम सरकार ने इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने के लिए गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है.

3. सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स साझा करने का आरोप
  
सीएम सरमा का दावा है कि SIT रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ ने तौकीर शेख के साथ गोपनीय दस्तावेज साझा किए थे.

4. पाकिस्तान से सैलरी लेने का दावा

मुख्यमंत्री सरमा ने आरोप लगाया कि एलिजाबेथ को पाकिस्तान से सैलरी मिलती थी, जिसकी जांच जरूरी है.

5. विदेशी संगठनों से जुड़ाव का आरोप
 
सीएम सरमा ने कहा कि एलिजाबेथ पहले पूर्व अमेरिकी सीनेटर टॉम उडाल और अरबपति जॉर्ज सोरोस से जुड़े संगठनों के लिए काम कर चुकी हैं.

6. अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान यात्रा का आरोप

सीएम सरमा ने दावा किया कि एलिजाबेथ पाकिस्तान जाने के लिए अटारी बॉर्डर का इस्तेमाल करती थीं और शादी के बाद 9 बार पाकिस्तान गईं थी.

7. पाकिस्तानी फर्म को मदद का आरोप

   सीएम सरमा ने आरोप लगाया कि गोगोई परिवार के किसी सदस्य ने समय-समय पर पाकिस्तानी फर्म को इनपुट और सुझाव देकर मदद की.

8. 2013 पाकिस्तान यात्रा पर सवाल

सीएम सरमा के अनुसार, 2013 में गोगोई और उनकी पत्नी को पहले केवल लाहौर जाने की अनुमति मिली थी, लेकिन बाद में इस्लामाबाद और कराची जाने की भी इजाजत दी गई थी.

9. बेटे की नागरिकता को लेकर दावा

सीएम सरमा ने आरोप लगाया कि 2022 में गौरव गोगोई ने अपने नाबालिग बेटे का पासपोर्ट दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस में सरेंडर किया, ताकि उसे ब्रिटिश नागरिकता मिल सके.

10. राहुल गांधी से जवाब की मांग
  

इस बीच सीएम सरमा ने कहा कि गौरव गोगोई गांधी परिवार के करीबी हैं और इस पूरे मामले पर राहुल गांधी को भी जवाब देना चाहिए. इसके अलावा, एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, सीएम हिमंता सरमा ने दावा किया कि कांग्रेस शासनकाल में तौकीर शेख 13 बार भारत आए और किसी ने सवाल नहीं उठाया.

ये भी पढ़ें: कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान लिंक मामले में अब MHA कर सकता है जांच, CM सरमा बोले- देश की सुरक्षा का है मामला

उन्होंने कहा कि उस समय के IB अधिकारी ही गोगोई के पाकिस्तान दौरे से जुड़े सवालों का जवाब दे सकते हैं और मामले में फोरेंसिक व इलेक्ट्रॉनिक जांच की जरूरत है.

