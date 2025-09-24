Karnataka HIMS: बड़े सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने किया ब्लंडर, गलत पैर पर किया चीरफाड़, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला को पड़ा बताना
Medical Negligence In HIMS: हासन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिकल नेगलिजेंस का मामला सामने आया है. डॉक्टर ने महिला के गलत पैर का ऑपरेशन कर दिया. इसकी जानकारी ऑक्सीजन मास्क हटाकर मरीज को देनी पड़ी. परिजन अस्पताल प्रशासन से कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 12:20 PM IST
कर्नाटक के सरकारी अस्पताल हासन इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (HIMS) में मेडिकल नेगलिजेंस का मामला सामने आया है. डॉक्टर ने एक गरीब महिला के गलत पैर का ऑपरेशन कर दिया. महिला अपने बाएं पैर में लगी रॉड को निकलवाने गई थी. 

लेकिन डॉक्टरों की गलती के कारण महिला के गलत पैर का ऑपरेशन हो गया. जिससे महिला को चीर फाड़ की वजह से असहनीय दर्द झेलना पड़ा. पीड़िता का नाम ज्योति है जो चीकमगलूरु जिले के बुचनहल्ली कोप्पलू गांव की रहने वाली है और दिहाड़ी मजदूर करती है. 

क्या है पूरा मामला

दो साल पहले ज्योति का बायां पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद उसके पैर में रॉड फिट की गयी थी. हाल ही में ज्योति इस रॉड को निकलवाने के लिए हासन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एडमिट हुई थी. लेकिन डॉक्टर ने गलती से उसके दाएं पैर का ऑपरेशन कर दिया जो कि पूरी तरह से ठीक था. ये गलती ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. संतोष से हुई. जिन्होंने बिना किसी जांच के ऑपरेशन शुरू कर दिया. 

ऑपरेशन के दौरान हुआ चौंकाने वाला मामला

ऑपरेशन के दौरान जब ज्योति असहनीय पीड़ा में थी, तो उसने अपनी ऑक्सीजन मास्क हटा कर मेडिकल टीम को बताया कि रॉड बाएं पैर में है, न कि दाहिने में. डॉक्टरों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे शर्मिंदा हो गए. परिवार के सदस्यों ने भी इस लापरवाही को लेकर अस्पताल प्रशासन पर कड़ी आपत्ति जताई है. परिवार ने अस्पताल प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अस्पताल के कुछ स्टाफ ने परिवार से इस गलती को सार्वजनिक न करने की भी अपील की।

मरीजों और परिजनों में रोष

इस घटना की खबर अस्पताल में तेजी से फैल गई और अन्य मरीजों एवं उनके परिजनों में गुस्सा फैल गया. लोगों ने अस्पताल स्टाफ पर कड़ी नसीहत दी और उन्हें जिम्मेदारी लेने का दबाव बनाया. डॉक्टरों ने बताया कि यह गलती ऑपरेशन से पहले पैर के मार्किंग के दौरान हुई, लेकिन यह बात मरीजों और परिजनों को संतुष्ट नहीं कर पाई. HIMS के निदेशक डॉ. रजन्ना ने इस मामले में कहा कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

समाज के लिए चेतावनी

यह मामला मेडिकल नेगलिजेंस की उस गंभीर समस्या को उजागर करता है जो देश के सरकारी अस्पतालों में देखी जाती है. खासकर गरीब मरीजों के लिए, जहां सही इलाज मिलने के बजाय लापरवाही और गलतियों का सामना करना पड़ता है.  इस तरह की घटनाएं न केवल मरीजों के लिए शारीरिक कष्ट का कारण बनती हैं, बल्कि वे अस्पतालों और डॉक्टरों पर जनता के विश्वास को भी चोट पहुंचाती हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

