हिंदी दिवस: भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
Advertisement
trendingNow12921691
Hindi Newsदेश

हिंदी दिवस: भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हिंदी दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दीं. हिंदी दिवस पर 5वें राजभाषा सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यहां पर 'सारथी' का जिक्र हुआ. ये 'सारथी' क्या है? ये एक अनुवाद ऐप है जो हिंदी से भारत की अन्य भाषाओं में आसान अनुवाद करता है. मैं देश की सभी सरकारों और मुख्यमंत्रियों से गर्व से कहना चाहता हूं - मुझे अपनी भाषा में लिखें.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 14, 2025, 02:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ANI
ANI

Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हिंदी दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दीं. उन्होंने राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भारतीय भाषाओं की एकीकृत भूमिका पर जोर दिया और प्रौद्योगिकी, शासन और वैश्विक जुड़ाव में उनके बढ़ते महत्व पर भी प्रकाश डाला. अपने संदेश में अमित शाह ने कहा कि हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं केवल संचार का माध्यम न बनें, बल्कि प्रौद्योगिकी, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की आधारशिला बनें. 

देशी भाषाएं संस्कृति, इतिहास को बढ़ाने का सशक्त माध्यम: शाह

डिजिटल इंडिया , ई-गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस युग में हम भारतीय भाषाओं को भविष्य में सक्षम, प्रासंगिक और भारत को वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाने की प्रेरक शक्ति के रूप में विकसित कर रहे हैं. भारत को मूलतः भाषा-प्रधान राष्ट्र बताते हुए अमित शाह ने कहा कि देशी भाषाएं संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम रही हैं. अमित शाह ने कहा कि हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण के विशाल समुद्र तटों तक, रेगिस्तान से लेकर बीहड़ जंगलों और गांव की चौपालों तक, भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संगठित रहने और संचार एवं अभिव्यक्ति के माध्यम से एकजुट होकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है. अमित शाह ने कहा कि भारतीय भाषाएं हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में प्रतिरोध की आवाज बन गईं. उन्होंने कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंचलों और गांवों की भाषाओं को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा. 

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदी के साथ-साथ सभी भारतीय भाषाओं के कवियों, साहित्यकारों और नाटककारों ने लोक भाषाओं, लोककथाओं, लोकगीतों और लोकनाट्यों के माध्यम से हर आयु, वर्ग और समुदाय में स्वतंत्रता के संकल्प को मजबूत किया. 'वंदे मातरम' और 'जय हिंद' जैसे नारे हमारी भाषाई चेतना से उभरे और स्वतंत्र भारत के गौरव के प्रतीक बन गए. गृह मंत्री ने हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने में संविधान निर्माताओं द्वारा निभाई गई भूमिका को भी याद किया. अमित शाह ने कहा कि जब देश को स्वतंत्रता मिली, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भाषाओं की क्षमता और महत्व पर व्यापक विचार-विमर्श किया और 14 सितंबर, 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया. संविधान का अनुच्छेद 351 हिंदी को भारत की सामासिक संस्कृति का प्रभावी माध्यम बनाने के लिए इसके प्रचार-प्रसार का दायित्व सौंपता है. उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2014 से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया है. अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2024 में हिंदी दिवस पर सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच निर्बाध अनुवाद सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की गई है. 14 सितंबर, 1949 को भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया.

अमित शाह ने किया सारथी ऐप का जिक्र

हिंदी दिवस पर 5वें राजभाषा सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यहां 'सारथी' का ज़िक्र हुआ. ये 'सारथी' क्या है? ये एक अनुवाद ऐप है जो हिंदी से भारत की अन्य भाषाओं में आसान अनुवाद करता है. मैं देश की सभी सरकारों और मुख्यमंत्रियों से गर्व से कहना चाहता हूं - मुझे अपनी भाषा में लिखें; केंद्रीय गृह मंत्रालय आपको आपकी भाषा में जवाब देगा, हमारे पास ये व्यवस्था है. चाहे पत्र तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, पंजाबी या मराठी में हो, 'सारथी' उसका अनुवाद करने का काम करता है. ये मेरे हिंदी में दिए गए जवाब का उनकी भाषा में अनुवाद करेगा. आने वाले दिनों में इस सॉफ़्टवेयर के प्रशिक्षण के बाद, हम इसे और बेहतर बनाते रहेंगे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Hindi Diwas

Trending news

बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
Punjab
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
Hindi Diwas
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
PM Modi
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
इंडिया-पाकिस्तान मैच पर सियासी बवाल: शिवसेना ने दी धमकी, दिखाया मैच तो तोड़ देंगे...
IND vs PAK Asia Cup 2025
इंडिया-पाकिस्तान मैच पर सियासी बवाल: शिवसेना ने दी धमकी, दिखाया मैच तो तोड़ देंगे...
राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संभाला महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार, तेजस से पहुंचे मु
Maharashtra
राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संभाला महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार, तेजस से पहुंचे मु
गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
Fire Breaks Out In Bharuch
गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
weather update
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
Leave Message to boss
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
Ethanol Controversy
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
;