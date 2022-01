Andhra Pradesh: जिन्ना टावर में फहराने जा रहे थे तिरंगा, बवाल के बाद हिरासत में लिए गए हिंदू वाहिनी के नेता

हैदराबाद: 26 जनवरी के दिन आंध्र प्रदेश के गुंटूर इलाके में जमकर बवाल हुआ. पुलिस-प्रशासन को हालात बिगड़ने की आशंका थी इसलिए यहां एहतियातन धारा 144 लगाई गई थी. इसके बावजूद कुछ हिंदू संगठनों ने मोहम्मद अली जिन्ना (Muhammad Ali Jinnah) के नाम वाले टावर पर तिरंगा फहराने की कोशिश की. इस दौरान कोठापेट इलाके में करीब 15 से 20 नेताओं को हिरासत में लिया गया है.

इस इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात की गई है. स्थानीय पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हिंदू वाहिनी संगठन के कुछ सदस्य जिन्ना टावर की ओर मार्च करते हुए जा रहे थे. उन्होंने जिन्ना टावर पर तिरंगा फहराने की कोशिश की. जिला प्रशासन को भी इस झंडारोहण के कार्यक्रम की खबर थी इसलिए गुंटुर नगर निकाय अधिकारियों ने पुलिस के साथ जिन्ना टावर की घेराबंदी कर दी. वहां पर भारी तादाद में फोर्स तैनात की गई थी.

Andhra Pradesh | Hindu Vahini activists tried to unfurl the national flag on Jinnah Tower in Guntur today

"Police have taken 15-20 activists into custody and shifted them to a local police station. They will be released later today," said Guntur Urban SP Arif Hafeez pic.twitter.com/HCC98PtgGU

