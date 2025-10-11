Advertisement
trendingNow12957070
Hindi Newsदेश

5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, कांपने लगी थी औरंगजेब की सेना!

Maharaja Chhatrasal: भारत के इतिहास में कई ऐसे महान योद्धा हुए, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन भी बलिदान कर सकते हैं. आज हम आपको एक ऐसे हिंदू पराक्रमी राजा के बारे में बताएंगे, जिसने महज 5 घुड़सवारों और 25 तलवारबाजों के दम पर मुगलों को युद्ध के लिए ललकारा. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 11, 2025, 11:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, कांपने लगी थी औरंगजेब की सेना!

Hindu king Chhatrasal revolts against the Mughals: भारतीय इतिहास और विशेषकर मुगलकाल में कई ऐसे हिंदू पराक्रमी राजा हुए, जिनकी गाथाओं से इतिहास भरा पड़ा है. इन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए विशाल मुगल साम्राज्य से लोहा लिया. ऐसे ही एक शूरवीर बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल थे. उनकी कहानी साहस, शौर्य और अपराजेय इच्छाशक्ति का अद्भुत उदाहरण है. उन्होंने मात्र 5 घुड़सवारों और 25 तलवारबाजों की छोटी सी टुकड़ी लेकर मुगल सम्राट औरंगजेब के चरम शासन के दौरान स्वतंत्रता का बिगुल फूंका और 52 लड़ाइयां जीतकर बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया.

पिता की शहादत और शिवाजी का प्रभाव
महाराजा छत्रसाल का जन्म 4 मई, 1649  हुआ था. उनका बचपन मुगलों के दमनकारी शासनकाल में बीता. जब वह केवल 12 वर्ष के थे, तब उनके पिता वीर योद्धा चंपत राय  हत्या औरंगजेब के इशारे पर करवा दी गई थी. इस दुखद घटना ने छत्रसाल के मन में मुगलों के खिलाफ विद्रोह की गहरी भावना जगाई. उन्होंने अपनी प्रेरणा के लिए प्रसिद्ध मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज से मुलाकात की और उनसे मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त किया.

ये भी पढ़ें- "मुगलों की नींद उड़ाने वाले 5 सबसे ताकतवर हिंदू राजा, जिन्होंने मुगल सत्ता को घुटनों पर ला दिया! अकबर और औरंगजेब भी खाते थे खौफ"

Add Zee News as a Preferred Source

5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज
साल 1671 में, 22 साल की उम्र में, छत्रसाल ने इतिहास का सबसे साहसी कदम उठाया. उन्होंने केवल 5 घुड़सवारों और 25 तलवारबाजों की बेहद छोटी टुकड़ी के साथ मुगल साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता का बिगुल फूंका. यह एक ऐसे साम्राज्य को चुनौती थी, जिसकी सेना लाखों में थी. उनकी सेना का आकार भले ही छोटा था, लेकिन उनका रणनीतिक कौशल और गुरिल्ला युद्ध की शैली बेजोड़ थी, जिसने मुगलों को बार-बार परास्त किया.

56 साल का शासन और 52 युद्धों की विजय
छत्रसाल ने अपने जीवनकाल में लगभग 56 सालों तक बुंदेलखंड पर सफलतापूर्वक शासन किया. इस दौरान उन्होंने मुगलों और उनके सेनापतियों को एक के बाद एक हराकर 52 लड़ाइयां जीतीं. नकी लगातार विजयों ने उनके साम्राज्य को चित्रकूट, छतरपुर, पन्ना, सागर और दमोह जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक फैला दिया. उनकी वीरता का आलम यह था कि मुगल सेनाएं उनके नाम से भी भयभीत रहती थीं.

बुंदेलखंड के शूरवीर और जननायक
छत्रसाल केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि अपनी प्रजा के सच्चे सेवक और जननायक थे. उन्होंने एक मजबूत और स्वतंत्र बुंदेलखंड की स्थापना की. उनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में एक ऐसे राजा के रूप में दर्ज है, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और अपनी मुट्ठी भर सेना के दम पर एक विशाल साम्राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता की मशाल जलाए रखी, जिससे उन्हें बुंदेलखंड केसरी की उपाधि मिली.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Bundelkhand Maharaja ChhatrasalChhatrasal fought the Mughals

Trending news

अफगानी विदेश मंत्री मुत्‍ताकी ने देवबंद जाने का फैसला क्‍यों किया? जानें उनकी जुबानी
Deoband
अफगानी विदेश मंत्री मुत्‍ताकी ने देवबंद जाने का फैसला क्‍यों किया? जानें उनकी जुबानी
'केवल यहीं आकार ले सका..,' नागपुर में क्यों हुई संघ की स्थापना, मोहन भागवत ने बताया
rss
'केवल यहीं आकार ले सका..,' नागपुर में क्यों हुई संघ की स्थापना, मोहन भागवत ने बताया
देश में बनने जा रहा दूसरा 'गुरुग्राम', ब्लू प्रिंट पर काम शुरू, जानिए सरकार का प्लान
Cyber city
देश में बनने जा रहा दूसरा 'गुरुग्राम', ब्लू प्रिंट पर काम शुरू, जानिए सरकार का प्लान
अफगान प्रेस कांफ्रेंस में महिला पत्रकारों को ना बुलाने पर भड़के विपक्ष, आया जवाब
Afghanistan
अफगान प्रेस कांफ्रेंस में महिला पत्रकारों को ना बुलाने पर भड़के विपक्ष, आया जवाब
ब्रिटिश PM और अफगान विदेश मंत्री के दौरे से क्या होगा फायदा; कहां-कहां मिलेगी मजबूती
Afghanistan
ब्रिटिश PM और अफगान विदेश मंत्री के दौरे से क्या होगा फायदा; कहां-कहां मिलेगी मजबूती
West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
West Bengal
West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
jammu kashmir news
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में भरपाई की कोशिशें जारी, BSF का दावा-हर गतिविधि..
operation sindoor
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में भरपाई की कोशिशें जारी, BSF का दावा-हर गतिविधि..
नहीं काम आया पाक का प्रोपेगेंडा, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी बनीं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर
operation sindoor
नहीं काम आया पाक का प्रोपेगेंडा, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी बनीं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर
बंगाल में SIR लागू होने से ममता को क्यों लग रहा डर? हिंसा की दे रही वार्निंग
DNA
बंगाल में SIR लागू होने से ममता को क्यों लग रहा डर? हिंसा की दे रही वार्निंग