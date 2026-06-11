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फटेगी झील, मचेगा हाहाकार, बढ़ जाएगा भूस्खलन का खतरा... हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में कम बारिश होने पर आ जाएगी आफत

Weather Update: देश के कई हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है. तो कई जगह पर लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में मानसून के दौरान कम बारिश की संभावना है. अगर बारिश कम हुई तो फिर तमाम परेशानी खड़ी हो सकती है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 11, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:40 AM IST
फटेगी झील, मचेगा हाहाकार, बढ़ जाएगा भूस्खलन का खतरा... हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में कम बारिश होने पर आ जाएगी आफत

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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