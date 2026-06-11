/फटेगी झील, मचेगा हाहाकार, बढ़ जाएगा भूस्खलन का खतरा... हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में कम बारिश होने पर आ जाएगी आफत

इसे लेकर आउटलुक के सह-लेखक सार्थक श्रेष्ठ ने कहा कि बर्फ के कम समय तक टिकने का मतलब है कि यह क्षेत्र कम मौसमी पानी के भंडार (वॉटर बफर) के साथ मानसून में प्रवेश कर रहा है. पूरे क्षेत्र में समुदाय बारिश, भूजल और झरने के पानी की उपलब्धता पर अधिक निर्भर रहेंगे. मानसून आउटलुक में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन ने इस क्षेत्र को जलवायु-जनित खतरों, जैसे कि अत्यधिक मौसम की घटनाओं, के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया है.