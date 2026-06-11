/फटेगी झील, मचेगा हाहाकार, बढ़ जाएगा भूस्खलन का खतरा... हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में कम बारिश होने पर आ जाएगी आफत

Climate Change: देशभर के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन ऐसे कई हिस्से हैं पर अब भी लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने देशभर का ध्यान अपनी ओर खींचा है. हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में मानसून के दौरान कम बारिश की संभावना है, इस क्षेत्र में एशिया की 10 नदी प्रणालियां हैं, जिसमें भारत की गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र शामिल हैं, जो पानी का बड़ा स्रोत हैं.
इतना ही नहीं यहां पर तापमान भी सामान्य से अधिक रहने की संभावना है. इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) और इंस्टीट्यूट ऑफ एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा जारी HKH मॉनसून आउटलुक के नतीजों के मुताबिक, अल नीनो मौसम की घटना के कारण कम बारिश और बढ़ते तापमान के मेल से सूखे के साथ-साथ बाढ़, ग्लेशियर झील के फटने और भूस्खलन जैसे खतरों के बढ़ने की भी आशंका है.
HKH क्षेत्र पहाड़ों की एक श्रृंखला है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान तक 3,500 किलोमीटर में फैली हुई है. यहां हजारों ग्लेशियर और गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांग्त्जी, इरावदी, मेकांग और अमू दरिया जैसी बड़ी नदियां हैं, जो एशिया के इस क्षेत्र में लगभग दो अरब लोगों की खाद्य और आजीविका सुरक्षा का आधार हैं.
HKH मानसून आउटलुक 2026 में चेतावनी दी गई है कि कम बारिश और गर्मी बढ़ने से हीट स्ट्रेस (गर्मी का तनाव) भी बढ़ सकता है और पानी की उपलब्धता कम हो सकती है. यह आउटलुक प्रशासनिक प्रबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले मौसम में सर्दियों की बर्फ का टिकाव (जमीन पर बर्फ के बने रहने का समय) लंबे समय के औसत से कम था.
इसे लेकर आउटलुक के सह-लेखक सार्थक श्रेष्ठ ने कहा कि बर्फ के कम समय तक टिकने का मतलब है कि यह क्षेत्र कम मौसमी पानी के भंडार (वॉटर बफर) के साथ मानसून में प्रवेश कर रहा है. पूरे क्षेत्र में समुदाय बारिश, भूजल और झरने के पानी की उपलब्धता पर अधिक निर्भर रहेंगे. मानसून आउटलुक में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन ने इस क्षेत्र को जलवायु-जनित खतरों, जैसे कि अत्यधिक मौसम की घटनाओं, के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया है.
आउटलुक कम बारिश वाले मानसून की ओर इशारा करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खतरा कम है. ICIMOD के हाइड्रोलॉजिस्ट मनीष श्रेष्ठ ने कहा कि कम समय में तेज बारिश से भी गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं. जिसमें अल नीनो की वापसी की भी संभावना जताई गई है.
अल नीनो की घटना में मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, जिससे वैश्विक मौसम के पैटर्न में गड़बड़ी होती है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून का कमजोर पड़ना भी शामिल है. कई मौसम एजेंसियों ने पूर्वानुमान लगाया है कि मानसून की शुरुआत के दौरान प्रशांत महासागर में स्थितियां न्यूट्रल से अल नीनो में बदल जाएंगी और ये स्थितियां पूरे मौसम के दौरान बनी रहेंगी.
अल नीनो की घटना के दौरान, पश्चिमी प्रशांत भूमध्यरेखीय महासागर का पानी गर्म हो जाता है. HKH क्षेत्र को अल नीनो के प्रति अत्यंत संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि यह दक्षिण एशियाई मानसून को काफी हद तक प्रभावित करता है, जिससे इस क्षेत्र में सालाना बारिश का लगभग 70-80% हिस्सा होता है. ऐतिहासिक रूप से, अल नीनो की स्थितियों ने पूरे दक्षिण एशिया में मानसून की बारिश को कम किया है.