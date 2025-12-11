हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जिसकी जड़ें RSS से जुड़ी हैं

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कुछ मुद्दे अचानक आ जाते हैं. लोग भी नहीं समझ पाते, क्या हुआ. बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' पर जिस तरह से तूफान खड़ा हुआ है, उसी तरह तमिलनाडु में एक पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने का मामला भभक रहा है. अब यह मंदिर की रस्म नहीं रही बल्कि मुद्दा पूरी तरह राजनीतिक हो चुका है. इस जगह पर प्राचीन मंदिर और दरगाह पास-पास हैं. अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं. ऐसे में मद्रास हाई कोर्ट के उस जज के खिलाफ महाभियोग की मांग कर दी गई, जिन्होंने पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत दी थी. सीआईएसएफ के जवानों को मुरुगन मंदिर और दरगाह के बीच पत्थर को घेरना पड़ा. राज्य की डीएमके सरकार और उसके साथ इंडिया गठबंधन खड़ा है तो दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन और भाजपा. इसी में एक छोटा लेकिन राज्य का जाना पहचाना समूह आकर लड़ रहा है. ये लोग हिंदू मन्नानी से जुड़े हैं. कौन हैं ये लोग और यह संगठन अचानक कहां से आ गया?

सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह कोई नया संगठन नहीं है. इसकी जड़ें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हैं. इसके लोगो में दो तलवार दिखाई देते हैं. इसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखेंगे तो RSS ही समझ लेंगे. इन लोगों ने ही कार्तिगई दीपम के मुद्दे को मोबाइल स्क्रीन, टीवी चैनलों और आखिर में कोर्ट तक पहुंचाया. इसका इतिहास चार दशक पुराना है. 1980 के दशक में संघ से जुड़े रामा गोपालन ने इसकी स्थापना की थी. हिंदू मुन्नानी तमिलनाडु का दक्षिणपंथी, हिंदुत्ववादी संगठन कहा जाता है. यह खुद को हिंदू अधिकारों की रक्षा करने वाला और धर्मांतरण का विरोधी कहता है.

हिंदुओं से जुड़ी फेस्टिवल पॉलिटिक्स !

हां, तमिलनाडु में हिंदू मुन्नानी का यही काम रहा है. ऐसे में जब दीप जलाने का मुद्दा बढ़ा तो इस संगठन से जुड़े लोग आगे आकर खड़े हो गए. आमतौर पर यह संगठन शांत रहता है फिर किसी त्योहार, किसी राजनीतिक हिंसा या चुनाव के समय चर्चा में आ जाता है. जब इसकी स्थापना हुई तब राज्य में 1981 में दलितों का इस्लाम में सामूहिक धर्मांतरण काफी चर्चा में रहा था. ऐसे में इसकी भूमिका तमिलनाडु में संघ की तरह देखी गई जो द्रविड़ पार्टियों के प्रभाव वाले राज्य में हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर आगे बढ़ती है.

1980 के दशक की शुरुआत से ही हिंदू मुन्नानी ने लोगों के धार्मिक तौर-तरीकों को बदलने के साथ अपना बेस बढ़ाना शुरू किया. 1995 में तिरुप्पुर में 'हिंदू मदर्स मुन्नानी' ने 10,008 दीयों वाली स्पेशल पूजा का आयोजन किया. इसमें महिलाएं एक मैरिज हाल में खाना बनाने, चंदा इकट्ठा करने और प्रसाद तैयार करने के लिए रुकी थीं. यह ग्रुप दावा करता है कि 'आतंकवादी' उस कार्यक्रम में बम लगाने आए थे, लेकिन वॉलंटियर्स ने उन्हें पकड़ लिया. फिर भी पुलिस ने उन्हें भागने दिया. यह संगठन हिंदू धार्मिक त्योहारों को लेकर काफी एक्टिव रहता है.

तमिलनाडु में हिंदू हित की बात

1980 और 1990 के दशक में इसी संगठन के लोगों ने विनायक चतुर्थी शोभायात्रा निकाली. इसके जरिए उन्होंने अपना लोकल नेटवर्क तैयार किया. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू मुन्नानी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि वे तमिलनाडु और केरल में कई जगहों पर कुंभ मेले जैसा आयोजन शुरू करने की योजना बना रहे हैं.

हिंदू मुन्नानी का दुश्मन कौन है?

हिंदुओं के त्योहार इस संगठन के लिए सॉफ्ट पावर का जरिया हैं. यह संगठन अपने दुश्मनों को भी पहचानता है. अपनी वेबसाइट पर, हिंदू मुन्नानी की ओर से कहा गया है कि ईसाई मिशनरियों की ओर से किया जाने वाला धर्म परिवर्तन सबसे बड़ा खतरा है. हालांकि कई मामलों में इस संगठन से जुड़े लोग भी फंसे.

जब भी तमिलनाडु में हिंदुओं के खिलाफ कोई मसला खड़ा होता है तो हिंदू मुन्नानी के लोग इकट्ठा हो जाते हैं. 2019 में जब एमके स्टालिन एक वीडियो में विवाह की वैदिक परंपरा पर बोलते सुने गए तो रामा गोपालन ने उनसे माफी मांगने को कहा. जब कमल हासन ने कहा कि आजाद भारत का पहला आतंकवादी एक हिंदू था (उनका इशारा नाथूराम गोडसे की तरफ था) तो हिंदू मुन्नानी के लोगों ने एक्टर से नेता बने हासन का पुतला फूंका.

यही संगठन एक बार फिर चर्चा में है. वैचारिक ही नहीं, राजनीतिक रूप से भी इससे भाजपा को फायदा हो सकता है. चुनाव करीब हैं.