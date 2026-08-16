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अंग्रेजों ने कैसे बोया हिंदू-मुस्लिम अविश्वास का बीज? 1857 की एकता, 1909 का अलग चुनाव और 1920 का खिलाफत आंदोलन... पाकिस्तान की कहानी का पहला अध्याय

1947 में हुआ भारत-पाकिस्तान का बंटवारा केवल किसी एक बैठक, समझौते या सनक का नतीजा नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें इतिहास के कई दशकों पुराने फैसलों में छिपी थीं. 1857 की क्रांति से लेकर 1920 के खिलाफत आंदोलन तक, ऐसे कई ऐतिहासिक मोड़ आए, जिन्होंने अनजाने में उस दरार को गहरा कर दिया जो आगे चलकर एक महात्रासदी बनी

Written BySHAMIT SINHAEdited ByBhoopendra Rai
Published: Aug 16, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 06:13 PM IST
अंग्रेजों ने कैसे बोया हिंदू-मुस्लिम अविश्वास का बीज? 1857 की एकता, 1909 का अलग चुनाव और 1920 का खिलाफत आंदोलन... पाकिस्तान की कहानी का पहला अध्याय
Image Credit: फोटो AI: पाकिस्तान की कहानी का पहला अध्याय

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SHAMIT SINHA

SHAMIT SINHA

शमित सिन्हा, ज़ी न्यूज में एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और मीडिया वर्ल्ड में 25 साल का अनुभव रखते हैं. शमित सिन्हा पत्रकारिता के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटर और कॉपी राइटर भी रहे हैं और टीवी सीरियलों और विज्ञापन जगत में भी अपने लेखन का लोहा मनवा चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से इतिहास विषय में स्नातक करने के बाद इन्होंने मुंबई से पत्रकारिता में जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन में पीजी डिप्लोमा किया और एमबीए की पढ़ाई पूरी की. वर्ष 2008 से ये अलग-अलग संस्थानों में पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं और भारत और विश्व इतिहास और संस्कृति से जुड़े विषयों में गहराई से काम करते हैं.

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