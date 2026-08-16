/अंग्रेजों ने कैसे बोया हिंदू-मुस्लिम अविश्वास का बीज? 1857 की एकता, 1909 का अलग चुनाव और 1920 का खिलाफत आंदोलन... पाकिस्तान की कहानी का पहला अध्याय

दशकों से भारत के विभाजन को लेकर कई तरह के सतही दावे और राजनीतिक नैरेटिव गढ़े जाते रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य एक अलग ही दास्तान बयां करते हैं. जो मोहम्मद अली जिन्ना 1916 में हिंदू-मुस्लिम एकता के सबसे बड़े राजदूत माने जाते थे और धर्म को राजनीति से दूर रखने की वकालत करते थे, वे बाद में विभाजन की मुख्य धुरी कैसे बन गए? 1857 से लेकर 1924 के बीच घटी वे कौन सी घटनाएं थीं, जिन्होंने साझा शहादत की जमीन को नफरत और अविश्वास की खाई में बदल दिया? जानिए इतिहास के पन्नों से इस पूरे घटनाक्रम की गहन पड़ताल...
दशकों से हमें किताबों से लेकर टीवी स्टूडियो तक एक ही रटा-रटाया जवाब दिया जाता रहा है- "भारत बंटा क्योंकि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें थीं और वे एक साथ नहीं रह सकते थे." यह बात इतनी बार कही गई कि अब यही अंतिम सच लगने लगा है. लेकिन अगर यह जवाब इतना ही सीधा और पारदर्शी था, तो इतिहास के पन्ने इतने उलझे हुए क्यों हैं?
लेकिन क्या 1947 का भारत-पाकिस्तान का बंटवारा किसी एक दिन, एक बैठक या किसी एक सनक में लिया गया फैसला था? या फिर इस भयानक दरार की पहली लाइन बहुत पहले, बहुत शातिर तरीके से लिखी जा चुकी थी?
आज हम किसी राजनीतिक नैरेटिव या व्हाट्सएप फॉरवर्ड से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर इस महात्रासदी की पड़ताल करेंगे...
जब भी भारत-पाकिस्तान के बंटवारे की बात होती है, हमारे आज के डिजिटल युग में 280 शब्दों के व्हाट्सएप मैसेज बड़ी आसानी से फॉरवर्ड होने लगते हैं. एक मैसेज कहता है- 1857 तक हिंदू-मुसलमान एक थे, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने फूट डाली, फिर खिलाफत आंदोलन हुआ, तुष्टिकरण हुआ और पाकिस्तान बन गया.
और यही सबसे बड़ी समस्या है! सच यह है कि आधा सच, पूरे झूठ से कहीं ज्यादा जहरीला होता है. इतिहास न तो पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट होता है, और न ही किसी सोशल मीडिया मैसेज जितना सीधा.
अगर 1947 पहले से तय था, तो 1916 में हिंदू-मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा राजनीतिक समझौता कैसे हुआ?
अगर जिन्ना हमेशा से पाकिस्तान बनाना चाहते थे, तो वही जिन्ना कभी हिंदू-मुस्लिम एकता के सबसे बड़े पैरोकार क्यों कहलाए?
यानी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि पाकिस्तान क्यों बना.
असली सवाल है- हिंदू-मुस्लिम में दरार कब शुरू हुई? और उससे भी बड़ा सवाल- क्या वह दरार कभी पाटी जा सकती थी?
मई 1857. मेरठ छावनी से लेकर दिल्ली की सड़कें धुएं, तोप के गोलों और बारूद के गुबार से ढकी हुई हैं. हिंदू और मुस्लिम सिपाही कंधे से कंधा मिलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के यूनियन जैक झंडे को नीचे गिरा रहे हैं. हवा में एक साथ दो नारे गूंज रहे हैं – “हर-हर महादेव!” और “दीन-दीन!”
लाल किले के दीवान-ए-खास में 82 साल के बहादुर शाह जफर बैठे हैं. विद्रोही सिपाही उनके सामने घुटनों के बल उन्हें पूरे भारत का शहंशाह घोषित कर रहे हैं.
11 मई 1857... मेरठ से विद्रोह करके आए सिपाहियों ने दिल्ली पहुंचकर 82 साल के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ‘शहंशाह-ए-हिंद’ घोषित कर दिया. क्रांति का नेतृत्व भले ही एक मुस्लिम बादशाह के हाथ में था, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले बहुसंख्यक सैनिक हिंदू थे.
दमदम छावनी में यह खबर आग की तरह फैली थी कि नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का ग्रीस लगा है. गाय हिंदुओं के लिए पूज्य थी और सूअर मुसलमानों के लिए हराम. अंग्रेजों की इस एक हरकत ने दोनों धर्मों के सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को एक साथ ठेस पहुंचाई और इसने सदियों के अविश्वास को भुलाकर दोनों को एक कर दिया.
अयोध्या के हनुमानगढ़ी का दृश्य....महंत बाबा रामचरण दास और मौलवी अमीर अली एक साथ खड़े होकर क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं. फिर दोनों को अंग्रेज सिपाही एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे लाते हैं और दोनों को एक ही रस्सी से फांसी पर लटका दिया जाता है. अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत बाबा रामचरण दास और मौलवी अमीर अली ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था. जब अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा, तो दोनों को एक ही बरगद के पेड़ पर साथ फांसी दी गई.
यह दृश्य सिर्फ एक घटना नहीं था. यह उस एकता का प्रतीक था जिसे अंग्रेज कभी भूल नहीं पाए. 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी और उसी दिन लंदन में यह फैसला लिया गया कि हिंदू और मुसलमान को दोबारा कभी इस तरह एक नहीं होने दिया जाएगा.
सन 1858, लंदन... ब्रिटिश संसद और इंडिया ऑफिस का सीक्रेट मीटिंग रूम. बाहर भारी बारिश हो रही है. अंदर मोमबत्तियों और टेबल लैंप की मद्धम रोशनी में एक बड़े ओक वुड टेबल पर भारत का विशाल प्रशासनिक नक्शा फैला है. लॉर्ड एल्फिंस्टन, सर जॉन लॉरेंस और ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व सैन्य अधिकारी गंभीर चेहरों के साथ नक्शे पर उंगलियां फेर रहे हैं.
सर जॉन लॉरेंस ने कहा "Gentlemen! अगर अगले दस साल तक भारत में हिंदू और मुस्लिम यूनिटी ऐसी ही बनी रही, तो ब्रिटिश क्राउन का भारत पर टिकना नामुमकिन हो जाएगा. हमें इस एकता की जड़ पर प्रहार करना होगा."
सर जॉन लॉरेंस ने जवाब दिया.."You are right, Elphinstone. हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच की दरार कभी भरने न पाए. सेना में मिक्स रेजिमेंट्स को तुरंत खत्म कीजिए, अब से राजपूत, सिख, गोरखा और मुस्लिम रेजिमेंट्स को अलग-अलग बैरकों में रखा जाए और जब भी हम सेंसस करें, डेटा जाति और धर्म के आधार पर ही कलेक्ट होना चाहिए, ताकि उन्हें हमेशा अपनी अलग पहचान का एहसास रहे."
1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया. महारानी के घोषणापत्र में धार्मिक स्वतंत्रता का वादा तो किया गया, लेकिन पर्दे के पीछे ब्रिटिश नीति का एकमात्र और सबसे क्रूर उद्देश्य बन गया – "Divide and Rule" यानी "फूट डालो और राज करो".
अंग्रेजों ने रणनीति बनाई कि 1857 के विद्रोह के लिए मुख्य रूप से मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जाए. नतीजा यह हुआ कि बंगाल और यूपी यानी तब के यूनाइटेड प्रोविंस में मुस्लिम जमींदारों की संपत्तियां जब्त कर ली गईं और उन्हें प्रशासनिक नौकरियों से बाहर धकेल दिया गया.
1857 के बाद एक बात साफ थी. अंग्रेज अब भारत को सिर्फ सेना के बल पर नहीं चलाना चाहते थे. वे भारतीय समाज के आंतरिक तनावों का राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते थे.
लेकिन यहां एक सावधानी जरूरी है. हर हिंदू-मुस्लिम मतभेद को सिर्फ अंग्रेजों की साजिश कह देना इतिहास का सरलीकरण होगा. समाज के भीतर भी सामाजिक और आर्थिक असुरक्षाएं जन्म ले रही थीं और यहीं से इतिहास के रंगमंच पर सर सैयद अहमद खान का प्रवेश होता है, वही जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) की स्थापना की थी.
सर सैयद अहमद खान के व्यक्तित्व को लेकर आज भी इतिहासकारों में भारी मतभेद हैं. एक तरफ उन्हें आधुनिक शिक्षा का मसीहा माना जाता है, जिन्होंने मुसलमानों को फारसी के पारंपरिक ढर्रे से निकालकर साइंस, गणित और अंग्रेजी की तरफ मोड़ा, लेकिन दूसरी तरफ कई इतिहासकार मानते हैं कि ‘टू-नेशन थ्योरी’ की पहली झलक जिन्ना से दशकों पहले उनके विचारों में दिखने लगी थी.
1880 का दशक... अलीगढ़ कॉलेज का प्रांगण. एक तरफ पुरानी पांडुलिपियां, दूसरी तरफ पश्चिमी विज्ञान की किताबें. सर सैयद अहमद खान मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं. 1884 तक सर सैयद अहमद खान कहते थे कि "हिंदू और मुसलमान भारत रूपी सुंदर दुल्हन की दो आंखें हैं." लेकिन 1888 आते-आते, मेरठ के अपने प्रसिद्ध भाषण में उनका सुर बदलने लगा.
अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थानीय निकायों में चुनावी व्यवस्था की बात शुरू हो चुकी थी. सर सैयद का सवाल था- अगर एक व्यक्ति… एक वोट… और बहुसंख्यक संख्या ही सत्ता का आधार होगी… तो मुस्लिम अल्पसंख्यक का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? उनका कहना था कि इससे बहुसंख्यक हिंदू हमेशा राज करेंगे और अल्पसंख्यक मुसलमान उनके पिछलग्गू हो जाएंगे. यानी एक तरफ तो वो आधुनिक शिक्षा से समाज सुधार कर रहे थे, दूसरी तरफ मुसलमानों में हिंदुओं के प्रभाव बढ़ने का डर बढ़ा रहे थे, अंग्रेजों को इसी की तलाश थी.
अभी सीधे-सीधे पाकिस्तान की मांग नहीं उठी थी, लेकिन राजनीति में एक विचार बहुत खतरनाक होता है- "हम अलग हैं, इसलिए हमारी राजनीतिक सुरक्षा भी बिल्कुल अलग होनी चाहिए." और जब यह असुरक्षा समाज में तैर रही थी, तभी 1905 में अंग्रेजों ने एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरे देश को सुलगा दिया.
1905 कलकत्ता की सड़कें. रवींद्रनाथ टैगोर के कहने पर सड़कों पर हजारों हिंदू और मुसलमान एक-दूसरे की कलाई पर रक्षा-सूत्र (राखी) बांध रहे हैं. हवा में “वंदे मातरम्” और “आमार सोनार बांग्ला” के गीत गूंज रहे हैं. लॉर्ड कर्जन का पुतला जलाया जा रहा है.
1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया – मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल और हिंदू बहुल पश्चिमी बंगाल. अंग्रेजों का तर्क था कि यह प्रशासनिक सहूलियत के लिए है, लेकिन असली मकसद था बंगाली राष्ट्रवाद की कमर तोड़ना.
बंगाल की सड़कों पर हिंदू और मुसलमानों ने एक-दूसरे को राखियां बांधीं. अंग्रेजों को समझ आ गया कि सिर्फ प्रशासनिक फैसलों से बात नहीं बनेगी, अब कोई बड़ा संवैधानिक मोहरा चलना होगा.
1906, शिमला का वायसराय पैलेस. बाहर बर्फ से ढकी पहाड़ियां. अंदर भव्य हॉल में वायसराय लॉर्ड मिंटो बैठा है. उनके सामने आगा खान के नेतृत्व में 35 मुस्लिम नवाबों, जमींदारों और वकीलों का एक भव्य शिष्टमंडल (Shimla Deputation) खड़ा है.
"Your Excellency! हम इस मुल्क में अकलियत (अल्पसंख्यक) हैं. ब्रिटिश हुकूमत जो नए संवैधानिक सुधार लाने जा रही है, उसमें अगर सिर्फ आबादी के आधार पर चुनाव हुए, तो बहुसंख्यक हिंदू ही हर जगह चुनकर आएंगे. हमारी गुजारिश है कि मुसलमानों को ‘Separate Electorates’ यानी पृथक निर्वाचन दिया जाए, जहां सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही अपने प्रतिनिधि को चुन सकें."
चेहरे पर कुटिल मुस्कान लाते हुए वायसराय लॉर्ड ने कहा "Mr. Aga Khan! ब्रिटिश सरकार आपकी इस चिंता से पूरी तरह इत्तेफाक रखती है. हम वादा करते हैं कि आने वाले सुधारों में आपकी इस मांग को पूरी अहमियत दी जाएगी."
उसी शाम, लॉर्ड मिंटो का बेडरूम. नाइट लैंप की हल्की रोशनी में वायसराय की पत्नी लेडी मिंटो अपनी निजी डायरी में पेन से लिख रही हैं. उन्होंने अपनी डायरी में लिखा – "आज मेरे पति ने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया है, जो 62 करोड़ लोगों को दो विरोधी खेमों में बांट देगा. यह भारतीय इतिहास में ब्रिटिश कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है."
इस मुलाकात के ठीक दो महीने बाद, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह के महल में ‘ऑल इंडिया मुस्लिम लीग’ का जन्म हुआ और 1909 के मार्ले-मिंटो सुधारों ने Separate Electorates यानी ‘पृथक निर्वाचन’ को कानूनी रूप दे दिया.
इस बात को बहुत ध्यान से समझिए. पृथक निर्वाचन का मतलब क्या था? इसका सीधा मतलब था कि अगर कोई मुस्लिम सीट है, तो वहां सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होगा और उसे सिर्फ मुस्लिम जनता ही वोट देगी.
और इसका नतीजा? जब एक नेता को पता है कि उसे सिर्फ अपने ही धर्म की जनता का वोट चाहिए, तो उसे दूसरे समुदाय की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं बची. उसे चुनाव जीतने के लिए केवल अपने धर्म के लोगों को डराना था या कट्टरता का सहारा लेना था.
1909 के इस कानून ने उदारवादी नेताओं के लिए जमीन खत्म कर दी और सांप्रदायिक राजनीति का रास्ता साफ कर दिया.
लेकिन रुकिए! अगर आपको लगता है कि 1909 में ही सब तय हो गया था, तो इसके ठीक 7 साल बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए! एक ऐसा नेता मंच पर आया, जिसे आज का भारत बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है!
1916 का लखनऊ अधिवेशन... एक विशाल सुसज्जित हॉल. दीवारों पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झंडे एक साथ लगे हैं. मंच पर उग्र राष्ट्रवाद के जनक माने जाने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, युवा जवाहरलाल नेहरू और थ्री-पीस इटैलियन सूट पहने, हाथ में सिगार थामे बॉम्बे के सबसे महंगे बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना बैठे हैं, हजारों कार्यकर्ता तालियां बजा रहे हैं.
यह भारतीय स्वाधीनता संग्राम का सबसे हैरान कर देने वाला पन्ना था. जो जिन्ना आगे चलकर पाकिस्तान के निर्माता बने, 1916 में वही जिन्ना कांग्रेस के सबसे बड़े और धर्मनिरपेक्ष चेहरों में से एक थे. वे लोकमान्य तिलक के करीबी दोस्त थे और बाल गंगाधर तिलक का मुकदमा भी अदालत में लड़ चुके थे.
मोहम्मद अली जिन्ना (1916, आत्मविश्वास और धर्मनिरपेक्ष तेवर के साथ)
"मेरे भाइयों! ब्रिटिश हुकूमत बार-बार दुनिया से झूठ कहती है कि भारतीय आपस में बंटे हुए हैं और वे स्वराज्य चलाने के लायक नहीं हैं. आज लखनऊ का यह मंच अंग्रेजों के उस सफेद झूठ का जवाब है. मुस्लिम लीग और कांग्रेस आज एक स्वर में होम रूल और स्वराज्य की मांग करती हैं. हम एक हैं, और एक होकर ही इस मुल्क की आजादी छीनेंगे!"
बाल गंगाधर तिलक (बुलंद और गंभीर आवाज में)
"स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूंगा! और इस स्वराज्य की पावन लड़ाई में हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया है, क्योंकि बड़े लक्ष्य यानी आजादी के सामने छोटे-मोटे मतभेद कोई मायने नहीं रखते!"
लखनऊ अधिवेशन की सफलता से गदगद होकर सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को ‘Ambassador of Hindu-Muslim Unity’ यानी हिंदू-मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा राजदूत होने का खिताब दिया था, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि यहां कांग्रेस से एक बड़ी चूक हो गई. स्वराज पाने की जल्दबाजी में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के ‘Separate Electorate’ को औपचारिक मंजूरी दे दी, जिसने सांप्रदायिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा के लिए वैध बना दिया.
प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस ने तुर्की के ओटोमन एंपायर को हरा दिया. तुर्की के सुल्तान को पूरी दुनिया का मुसलमान अपना खलीफा मानता था. अंग्रेज खलीफा के पद को खत्म करने पर तुले थे. तुर्की के खलीफा के पद को बचाने के लिए भारत में ‘खिलाफत आंदोलन’ शुरू हुआ था. गांधी जी को लगा कि अगर हिंदू समाज मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन में उनका साथ देगा तो हिंदू-मुस्लिम एकता मजबूत होगी... इससे अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन में मुसलमानों को जोड़ने का मौका देखा था...
दिसंबर 1920, नागपुर का खुला मैदान. चारों तरफ हजारों की भीड़ - खद्दर के कुर्ते-पायजामे पहने कांग्रेसी, तुर्की टोपियां पहने मुस्लिम कार्यकर्ता और मौलवी. मंच पर महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू और अली बंधु (मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली) बैठे हैं. मोहम्मद अली जिन्ना अपने चिरपरिचित पश्चिमी सूट में पोडियम की ओर बढ़ते हैं. भीड़ में से कुछ लोग हूटिंग करते हैं और कहते हैं महात्मा गांधी कहो".
मोहम्मद अली जिन्ना बेहद सख्त, गुस्से और चेतावनी भरे स्वर में कहते हैं, "No! I will call him Mr. Gandhi! मिस्टर गांधी, आप इस मुल्क की राजनीति के साथ एक बहुत खतरनाक प्रयोग कर रहे हैं! राजनीति में धर्म, मौलवियों और धार्मिक फतवों को लाकर आप आग से खेल रहे हैं!"
महात्मा गांधी बेहद शांत, सौम्य लेकिन अडिग स्वर में कहते हैं, "जिन्ना साहब, जब तक इस देश का आम हिंदू और आम मुसलमान एक-दूसरे के सुख-दुख में साझीदार बनकर सड़क पर नहीं उतरेगा, यह ब्रिटिश साम्राज्य कभी नहीं झुकेगा. खिलाफत केवल तुर्की का सवाल नहीं है, यह हमारे भारतीय भाइयों के मान-सम्मान का सवाल है. यह साझा संघर्ष ही भारत के स्वराज्य की नींव रखेगा."
हाथ की उंगली उठाकर कड़े शब्दों में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, "आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं मिस्टर गांधी! धार्मिक भावनाओं को भड़काकर भीड़ जुटाना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस दिन यह धार्मिक कट्टरता बेकाबू होगी, आप या आपकी कांग्रेस इसे कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगी! आप भारतीय राजनीति में Religious Fanaticism को वैध बना रहे हैं! यह रास्ता स्वराज्य का नहीं, देश में गृहयुद्ध और बंटवारे का रास्ता है! मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करता हूं!"
नागपुर के इस अधिवेशन में जिन्ना की चेतावनी को भीड़ के शोर और तालियों की गड़गड़ाहट में दबा दिया गया. आहत और अपमानित महसूस करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने उसी रात कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया. जो व्यक्ति 1916 तक हिंदू-मुस्लिम एकता का राजदूत था, वह 1920 में अपनी ही पार्टी में अलग-थलग पड़ गया. जिन्ना राजनीति में धर्म के प्रयोग के सख्त खिलाफ थे... लेकिन विडंबना देखिए - आगे चलकर उसी जिन्ना ने धर्म को ही अपना सबसे खौफनाक राजनीतिक हथियार बनाया.
4 फरवरी 1922, गोरखपुर का चौरी-चौरा. उग्र भीड़ पुलिस थाने को घेरकर आग लगा देती है. जलते हुए थाने से धुएं की लपटें निकल रही हैं. 22 पुलिसकर्मी अंदर जिंदा जल जाते हैं. महात्मा गांधी अपने आश्रम में माथे पर हाथ रखे बैठे हैं. चौरी-चौरा की हिंसा से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक रोक दिया, पूरे देश में हताशा छा गई.
तुर्की. मुस्तफा कमाल अतातुर्क. नई तुर्की गणराज्य. पुरानी ओटोमन सत्ता के प्रतीक हटाए जा रहे हैं. उधर 1924 में आधुनिक तुर्की के निर्माता मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने तुर्की को सेक्युलर देश घोषित कर दिया और खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया. यानी जिस खलीफा के लिए भारत में इतना बड़ा आंदोलन चलाया गया, उसे तुर्की के मुसलमानों ने ही खारिज कर दिया.
1923 से 1927 के बीच मुल्तान, कोहाट, नागपुर और कलकत्ता की सड़कों पर सांप्रदायिक दंगों के दृश्य. जलते हुए मकान और सड़कों पर बिखरा सामान. जिस साझे मकसद के लिए हिंदू और मुसलमान एक हुए थे, जब वह आंदोलन अचानक रुका, तो दोनों समुदायों के बीच अविश्वास की खाई और गहरी हो गई. 1923 से 1927 के बीच भारत के कई शहर भयानक दंगों की आग में झुलस उठे. 1857 का वह पुराना भाईचारा अब इतिहास के पन्नों में खो चुका था.
तो, 1857 से लेकर 1924 तक का यह पहला अध्याय हमें क्या सिखाता है? 1857 में एकता थी, जिसे अंग्रेजों ने प्रशासनिक चालों से तोड़ा. 1916 में तिलक और जिन्ना ने उसे फिर जोड़ा.
लेकिन 1920 में राजनीति में धर्म का प्रवेश और आंदोलन के अचानक रुकने से पूरे देश में शक और नफरत का माहौल तैयार हो गया.
क्या खिलाफत को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना गांधी जी की एकता की रणनीति सही थी, या इससे अनजाने में सांप्रदायिक पहचान को राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया?
और सबसे बड़ा सवाल- जो जिन्ना 1920 तक सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष नेता थे, जिन्होंने राजनीति में धर्म के इस्तेमाल पर गांधी जी तक को ललकार दिया था... वही जिन्ना आगे चलकर 'पाकिस्तान' की जिद्द पर कैसे अड़ गए?
1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद जब कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की, तो संयुक्त प्रांत (UP) में सरकार बनाते समय जिन्ना की मुस्लिम लीग को दरकिनार किया गया, क्या यह एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी?
क्या 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की उस एक मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान की मांग पर अंतिम मुहर लगा दी थी? या फिर अंग्रेजों ने भारत छोड़ते-छोड़ते अपना सबसे आखिरी और खौफनाक मोहरा चला था?
याद रखिए... 1947 अभी दूर है और पाकिस्तान अभी बना नहीं है, लेकिन भारत की राजनीति में एक ऐसी दरार बन चुकी है जो अगले एक दशक में एक गहरी खाई बनने वाली है!
इन सारे ज्वलंत, विवादित और ऐतिहासिक साक्ष्यों से भरे सवालों के जवाब जानने के लिए कल देखना न भूलें- हिंदू-मुसलमान...और पाकिस्तान, भाग 2: 1937 से 1945 - जिन्ना का यू-टर्न!
क्या जिन्ना उस वक्त वास्तव में पाकिस्तान मांग रहे थे? या उनकी रणनीति केवल सौदेबाजी की थी? जानेंगे अगले एपिसोड में...