'हिंदू संप्रदायों को एकजुट होना होगा, एक-दूसरे के लिए मंदिरों का दरवाजा खोलना होगा...', जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की टिप्पणी

Supreme Court News: सबरीमाला विवाद से उपजे संवैधानिक सवालों पर सुनवाई कर रही संविधान पीठ की सदस्य जस्टिस बी वी नागरत्ना ने कहा कि हिंदू समाज को एकजुट होना चाहिए. हिंदू धर्म मे विभिन्न संप्रदायों के आधार पर मन्दिर में पूजा पाठ को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए.

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि आप यह नहीं कह सकते कि हम एक संप्रदाय से हैं और वे दूसरे संप्रदाय से हैं, इसलिए वे हमारे मंदिर में नहीं आ सकते और हम उनके मंदिर में नहीं जा सकते. यह हिंदू समाज का आईडिया नहीं हो सकता. उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई हिंदू संप्रदाय दूसरे के लिए अपने मंदिरों के दरवाज़े नहीं खोलेंगे, तो अंत में नुकसान उसी संप्रदाय को ही होगा.

सरकार चाहे तो कानून ला सकती है

इस पर सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने जवाब दिया कि अगर कोई संप्रदाय दूसरे संप्रदायों को को पूजा करने से रोकता है, तो सरकार चाहे तो सुधार के लिए कानून सकती है ताकि दूसरे संप्रदाय के लोगों को भी वहां पूजा का हक मिल सके. इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि Article 25(2)(b) को 1950 के दशक में इसलिए जोड़ा गया था, क्योंकि उस समय समाज में बहिष्कार जैसी सामाजिक बुराई बहुत ज्यादा थी.

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इस प्रावधान के चलते सरकार को यह अधिकार मिला है कि वह सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बना सकती है ताकि सार्वजनिक प्रकृति वाले मंदिरों (Public temples) को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोला जा सके.

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अनिवार्य धार्मिक परंपरा तय करना बेहद मुश्किल

सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने एक बार फिर दोहराया कि किसी धार्मिक संप्रदाय के अंदर कौन-सी परंपरा अनिवार्य धार्मिक परंपरा है और कौन सी नहीं यह तय करना कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल है, अगर किसी हिंदू संप्रदाय में कई तरह की परंपराएँ या प्रथाएँ है तो उन सभी परम्पराओं को अनिवार्य धार्मिक परंपरा नहीं माना जा सकता, खासकर अगर वे नैतिकता सार्वजनिक व्यवस्था या स्वास्थ्य के खिलाफ जाती हों. बहरहाल संविधान पीठ में इस मामले को लेकर सुनवाई गुरूवार को जारी रहेगी.

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