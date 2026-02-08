Advertisement
trendingNow13102825
Hindi Newsदेश10 फरवरी की हुंकार, 11 फरवरी का टकराव? क्या मुर्शिदाबाद बन रहा अगला फ्लैशपॉइंट, सड़कों से सियासत तक उबाल

10 फरवरी की हुंकार, 11 फरवरी का टकराव? क्या मुर्शिदाबाद बन रहा अगला फ्लैशपॉइंट, सड़कों से सियासत तक उबाल

Protest Against New Babri Masjid: क्या टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान कर बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है. यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नई बाबरी मस्जिद के खिलाफ अब हिंदू संगठनों ने भी अपनी आस्तीनें चढ़ा ली हैं. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 09, 2026, 12:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

10 फरवरी की हुंकार, 11 फरवरी का टकराव? क्या मुर्शिदाबाद बन रहा अगला फ्लैशपॉइंट, सड़कों से सियासत तक उबाल

News of protest against New Babri Masjid: आज से ठीक तीन दिन बाद मुर्शिदाबाद में नई बाबरी के निर्माण शुरू करने का ऐलान हुमायूं कबीर ने किया है. वहीं मुर्शिदाबाद चलो की अपील वाले पोस्टर लखनऊ में लगने शुरू हो चुके हैं. सवाल है कि क्या होगा 11 फरवरी को मुर्शिदाबाद में ? उस दिन हिंदू संगठनों ने पोस्टरों के जरिए खुल्लम-खुल्ला ऐलान किया है कि वो नई बाबरी नहीं बनने देंगे. वहीं इधर हुमायूं कबीर ने भी ऐलान कर दिया है देखें उन्हें कौन रोकता है.

'हुमायूं हम आएंगे', 'बाबरी फिर से गिराएंगे', 'बंटोगे तो कटोगे', 'चलो मुर्शिदाबाद 10 फरवरी'. इस होर्डिंग्स पर लिखे शब्द पूरे लखनऊ में गूंज रहे हैं . 10 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर उस दिन हिंदुओं से उस मुर्शिदाबाद पहुंचने की अपील की गई है जहां नई बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है. 

नई 'बाबरी' पर माहौल गरम 

Add Zee News as a Preferred Source

पूरे लखनऊ में चौक चौराहों पर यही होर्डिंग्स लगाए गए हैं. लखनऊ के 1090 चौराहा, अंबेडकर चौराहा, हजरत गंज चौराहे के साथ साथ शहर के अलग अलग हिस्सों में होर्डिंग्स और पोस्टर चिपक चुके हैं. ऐसा लग रहा है विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने मुर्शिदाबाद कूच की पूरी तैयारी कर ली है. इस पोस्टर पर लिखे शब्द ही बाबरी पर नए विवाद से मचने वाले कोहराम की आशंका पैदा कर रहे हैं. पोस्टर पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की भी तस्वीर लगी है. यानी हिंदू संगठन नई बाबरी के निर्माण में सीधे-सीधे ममता बनर्जी को भी बराबर का शरीक मान रहे हैं. 

अयोध्या में दफ्न हो चुकी बाबरी को मुर्शिदाबाद में जिंदा कर हुमायूं कबीर ने एक ऐसे विवाद को जन्म दे दिया है जिसके नासूर बनने की पूरी आशंका है. लखनऊ के ये पोस्टर इसी की तस्दीक कर रहे हैं. 

लखनऊ में दिख रहा मुर्शिदाबाद का साइड इफेक्ट

हिंदू-मुसलमान के बीच की खाई चौड़ी कर हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में जिस मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे की ख्वाहिश सजा रहे हैं उसी का साइड इफेक्ट लखनऊ में लगे ये पोस्टर हैं. इस अपील पर सनातिनयों का जत्था मुर्शिदाबाद मार्च करता है तो फिर क्या होगा. 

हुमायूं कबीर ने 11 फरवरी की तारीख तय की है. जब मस्जिद के पत्थरों को जोड़ने का काम शुरू होना है और लखनऊ के ये पोस्टर 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद चलो की अपील कर रहे हैं. मतलब बिल्कुल साफ है कि 11 फरवरी को मस्जिद निर्माण के साथ ही सांप्रदायिकता की चिंगारी सुलग सकती है. 

चिंगारी देने ओवैसी भी पहुंच रहे बंगाल

लखनऊ की सड़कों पर लगे पोस्टर गवाही दे रहे हैं कि अब लड़ाई सिर्फ बंगाल की नहीं रही. सवाल फिर वही कि 11 फरवरी को मुर्शिदाबाद में क्या होगा. जैसा कि ऐलान है कि इस दिन बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम ही सिर्फ शुरू नहीं होगा. इस दिन हैदाराबाद वाले भड़काऊ भाईजान ओवैसी भी मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं. 

बेशक 11 फरवरी को हुमायूं कबीर ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश में नये सियासी साज पर नया तराना सुनाने वाले हैं. लेकिन इस नए सुर का जो साइड इफेक्ट होगा वो पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि यूपी, एमपी, बिहार को भी लपेटे में ले सकता है. 

जिस खेला के लिए बाबरी का हुमायूं कबीर इस्तेमाल कर रहे हैं. उससे देश में सांप्रदायिक सौहार्द के बीच हिंदू-मुस्लिम वाला खेला होने की पूरी आशंका दिख रही है. लखनऊ में लगे इन पोस्टरों का हिंदू समुदाय पर बड़ा इंपैक्ट हो सकता है. 

(लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Murshidabad News in HindiNew Babri Masjid News

Trending news

10 फरवरी की हुंकार, 11 फरवरी का टकराव? क्या मुर्शिदाबाद बन रहा अगला फ्लैशपॉइंट
Murshidabad News in Hindi
10 फरवरी की हुंकार, 11 फरवरी का टकराव? क्या मुर्शिदाबाद बन रहा अगला फ्लैशपॉइंट
भारत के साथ नेपाल सीमा चौकियां 72 घंटे के लिए बंद रहेंगी, आखिर क्या है वजह?
Nepal
भारत के साथ नेपाल सीमा चौकियां 72 घंटे के लिए बंद रहेंगी, आखिर क्या है वजह?
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोगुना हुआ इंश्योरेंस, दोगुना हुआ बीमा
Vaishno Devi
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोगुना हुआ इंश्योरेंस, दोगुना हुआ बीमा
सर्दी खत्म या मौसम देगा भयंकर सितम, अगले 7 दिन कैसा रहेगा वेदर, IMD ने क्या बताया?
Weather
सर्दी खत्म या मौसम देगा भयंकर सितम, अगले 7 दिन कैसा रहेगा वेदर, IMD ने क्या बताया?
पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
Punjab news in hindi
पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
Hounted
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
Navjot Sidhu
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
Science news in Hindi
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
aircraft crash
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी