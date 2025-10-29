Advertisement
Shagun Parihar: 'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP विधायक के बयान पर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा

Shagun Parihar Statement: शगुन ने अपने बयान में कहा, 'हमारे किश्तवाड़ में हम राष्ट्रवादी हिंदू लोग हैं. और हमारी अनदेखी हो रही है. कोई काम नहीं हो रहा है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 29, 2025, 04:04 PM IST
Shagun Parihar: 'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP विधायक के बयान पर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ. हंगामे की वजह बना बीजेपी विधायक शगुन परिहार का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि था विकासकार्यों में उनके क्षेत्र किश्तवाड़ के लोगों की अनदेखी की जा रही है. शगुन ने अपने बयान में कहा, 'हमारे किश्तवाड़ में हम राष्ट्रवादी हिंदू लोग हैं. और हमारी अनदेखी हो रही है. कोई काम नहीं हो रहा है. उनकी टिप्पणी के बाद विपक्षी पार्टियों के विधायक भड़क गए और सदन में जमकर हंगामा हुआ. इसके बाद स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा.

स्पीकर बोले-लंबा रास्ता तय करना है

स्पीकर पहली बार विधायक बनीं परिहार को मर्यादा बनाए रखने और विवादास्पद बयानों से बचने की सलाह दी. उन्होंने परिहार से कहा, 'आप पहली बार विधायक बनी हैं. आपके सामने बड़े लक्ष्य हैं और आपको कड़ी मेहनत और रचनात्मक चर्चा पर ध्यान देना होगा.' उन्होंने उनसे सदन को संबोधित करते समय 'संयमी और अनुशासित भाषा' का इस्तेमाल करने को कहा.

शून्यकाल के दौरान किश्तवाड़ विधायक शगुन परिहार की टिप्पणियों पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई. मंत्री जाविद डार ने कहा कि ये टिप्पणियां सांप्रदायिक हैं और इन्हें हटाया जाना चाहिए. वहीं एनसी विधायक नजीर अहमद खान गुरेजी ने कहा कि हजारों मुसलमानों ने देश के लिए कुर्बानी दी है और उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए. शोरगुल के बीच, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में मुसलमान, सिख और ईसाई भी हिंदुओं की तरह ही राष्ट्रवादी हैं.

परिहार बोलीं-पीडीपी नेताओं ने भी की थी ऐसी टिप्पणियां

गुरेज विधायक ने अध्यक्ष से कहा, 'मेरा आग्रह है कि आहत करने वाले शब्दों को सदन से निकाल दिया जाए.' हालांकि, परिहार ने कहा कि पीडीपी नेताओं ने भी मंगलवार को सदन की कार्यवाही के दौरान ऐसी ही टिप्पणियां की थीं. उन्होंने आरोप लगाया, 'पीडीपी सदस्यों ने कहा कि हिंदू फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हैं.'

परिहार और उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि सदन की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग की जांच करके तथ्यों की पुष्टि की जाए. कांग्रेस विधायकों ने भी परिहार की टिप्पणी पर आपत्ति जताई.

मंत्री जाविद अहमद डार ने कहा कि सरकार धार्मिक नजरिए से काम नहीं करती. उन्होंने कहा, 'हम सभी लोगों के लिए समान रूप से काम करते हैं.' 

Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

shagun parihar

