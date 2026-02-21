Advertisement
हर धर्म का अलग देश तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? वंदे मातरम् का विरोध करने वालों को अन्नू कपूर ने सुनाई खरी-खरी

हर धर्म का अलग देश तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? वंदे मातरम् का विरोध करने वालों को अन्नू कपूर ने सुनाई खरी-खरी

Vande Mataram Row: अभिनेता अन्नू कपूर ने ‘हिंदू राष्ट्र’ पर खुली बहस की वकालत करते हुए कहा कि जब अन्य धार्मिक राष्ट्र हैं तो इस विचार पर सवाल क्यों. उन्होंने ‘वंदे मातरम्’ की नई गाइडलाइंस का भी समर्थन किया और इसे राष्ट्रभावना का प्रतीक बताया. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 21, 2026, 01:14 PM IST
फोटो- X
फोटो- X

Hindu Rashtra Debate: अभिनेता अन्नू कपूर ने हिंदू राष्ट्र की बहस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जब दुनिया में ईसाई, मुस्लिम और बौद्ध राष्ट्र मौजूद हैं, तो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर सवाल क्यों उठाया जाता है. मीडिया से बातचीत में अन्नू कपूर ने कहा कि विभिन्न धर्मों के आधार पर कई देशों की पहचान स्थापित है. ऐसे में भारत में हिंदू राष्ट्र की चर्चा को असामान्य या विवादास्पद बताना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि इस विषय पर खुली और तार्किक बहस होनी चाहिए.

अभिनेता ने यह भी कहा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति हजारों वर्षों पुरानी है और इसकी जड़ें सनातन परंपरा में हैं. उनके मुताबिक, किसी भी विचार पर चर्चा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और उसे केवल राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए. अन्नू कपूर के बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है. कुछ लोगों ने उनके विचारों का समर्थन किया है, जबकि अन्य ने भारत के संवैधानिक ढांचे और धर्मनिरपेक्ष चरित्र का हवाला देते हुए असहमति जताई है. 

‘वंदे मातरम्’ की नई गाइडलाइंस के समर्थन में बोले अन्नू कपूर

इस बीच, अभिनेता अनु कपूर ने राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस पर भी खुलकर बात की. अभिनेता अनु कपूर ने इसे अद्भुत और शानदार निर्णय बताया. उन्होंने कहा कि वह पिछले 32 वर्षों से ‘वंदे मातरम्’ का उद्घोष करते आ रहे हैं. कपूर ने दावा किया कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बीच भी ‘वंदे मातरम्’ के अभिवादन को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका रही है.

वंदे मातरम्​ राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक: अन्नू कपूर

अभिनेता ने कहा कि ‘वंदे मातरम्’ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और यह केवल एक गीत नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है. उन्होंने गीत के शब्द ‘सुजलाम सुफलाम’ की व्याख्या करते हुए इसे अच्छे कर्मों और नैतिकता से जोड़ा. कपूर ने कहा कि यह प्रार्थना केवल किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश और विश्व के कल्याण के लिए है.

ये भी पढ़ें: भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54000 करोड़

अन्नू कपूर ने ये भी कहा कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा में अहिंसा और शांति का संदेश निहित है, लेकिन साथ ही आत्मरक्षा की तैयारी भी आवश्यक है.

