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हिंदू छात्र को होमवर्क में याद करने को दिया था कलमा, स्कूल ने टीचर शेख आयशा परवीन को नौकरी से निकाला, किया ब्लैकलिस्ट

हिंदू छात्र को होमवर्क में कलमा याद करने को देने के मामले में स्कूल ने टीचर शेख आयशा परवीन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूल ने उन्हें नौकरी से निकालने के साथ ब्लैकलिस्ट भी कर दिया. जानिए पूरा मामला, स्कूल की कार्रवाई और विवाद से जुड़ी अहम जानकारी.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 16, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:10 PM IST
हिंदू छात्र को होमवर्क में याद करने को दिया था कलमा, स्कूल ने टीचर शेख आयशा परवीन को नौकरी से निकाला, किया ब्लैकलिस्ट
Image Credit: हिन्दू छात्र को कलमा और फातिहा याद करने को दिया तो स्कूल ने लिया मुस्लिम टीचर पर एक्शन

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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