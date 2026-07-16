/हिंदू छात्र को होमवर्क में याद करने को दिया था कलमा, स्कूल ने टीचर शेख आयशा परवीन को नौकरी से निकाला, किया ब्लैकलिस्ट

तेलंगाना के सईदाबाद स्थित 'सक्सेस, द स्कूल' ने अपनी शिक्षिका शेख आयशा परवीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटा दिया है. स्कूल प्रबंधन का आरोप है कि उन्होंने कक्षा 2 के छात्रों को ऐसा होमवर्क दिया, जिसे धार्मिक प्रकृति का माना गया. मामला सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन ने आंतरिक समीक्षा की और कार्रवाई का फैसला लिया.
स्कूल की ओर से जारी सेवा समाप्ति पत्र में केवल नौकरी खत्म करने की बात ही नहीं कही गई, बल्कि शिक्षिका पर भविष्य में भी संस्थान के किसी स्कूल में नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है. पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, 'आपको यह भी सूचित किया जाता है कि भविष्य में 'सक्सेस ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस' के किसी भी संस्थान में नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आपको स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाता है.'
#WATCH | Hyderabad, Telangana: Police detained Advocate and BJP leader Karuna Sagar, who came to Success, the school over alleged issue of religious homework for 2nd class Student.
BJP leader and advocate Karunasagar says, "I have come here to question the police as to why no… pic.twitter.com/WOjpQhZNZP
— ANI (@ANI) July 16, 2026
इस मामले पर बीजेपी नेता ने उच्च-स्तरीय जांच की मांग की है. उन्होंने ज़ी मीडिया से कहा कि इस घटना के पीछे MIM पार्टी का हाथ है, इसलिए इसकी उच्च-स्तरीय जांच होनी चाहिए और स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जानी चाहिए.
हैदराबाद के ओल्ड सिटी इलाके के सैदाबाद में स्थित 'सक्सेस स्कूल' में एक विवाद खड़ा हो गया है. दूसरी कक्षा के एक हिंदू छात्र के माता-पिता ने आरोप लगाया है कि स्कूल मैनेजमेंट ने उनके बच्चे को 'कलमा' पढ़ने के लिए कहा था. छात्र की मां सुप्रिया स्कूल पहुंचीं और मैनेजमेंट से इस घटना के बारे में सवाल-जवाब किए. वे स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं. जब ज़ी मीडिया ने स्कूल मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया.
इस कार्रवाई के बाद मामला स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है. सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग स्कूल के फैसले का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि पूरे मामले की परिस्थितियों और तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए.
इस कार्रवाई के जरिए स्कूल प्रबंधन ने संकेत दिया है कि वह शैक्षणिक परिसर में किसी भी ऐसे कदम को स्वीकार नहीं करेगा, जिसे उसकी नीतियों के विपरीत माना जाए. हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्कूल ने अभी तक यह सार्वजनिक नहीं किया है कि छात्रों को दिया गया होमवर्क क्या था और उसे धार्मिक क्यों माना गया.