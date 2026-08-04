/हिंदू महिला ने पति पर लगाए जबरन धर्म परिवर्तन और शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप, बोली- शादी का झांसा देकर 5 साल शोषण किया

Crime news: जीरकपुर के ढकोली इलाके की एक हिंदू महिला ने अपने पति और उसके परिवार पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन, दहेज की मांग और शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता ने इस सिलसिले में एसएसपी (SSP) ऑफिस में शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की मांग की है.
पीड़िता ने बताया कि वह ढकोली में मजदूरी का काम करती थी, जबकि आरोपी मीर अरफाक अली कंस्ट्रक्शन कांट्रेक्टर था. काम के दौरान दोनों की जान-पहचान हुई. उसका आरोप है कि आरोपी ने शादी का वादा करके करीब पांच साल तक उसके साथ संबंध बनाए और जब उसने शादी के लिए दबाव डाला तो वह टालमटोल करता रहा. बाद में, उसकी शिकायत के बाद मार्च 2026 में शादी हुई.
पीड़िता का दावा है कि शादी के अगले ही दिन आरोपी ने कहा कि उसने सिर्फ पुलिस केस से बचने के लिए शादी की थी. इसके बाद उसे लगातार पीटा गया, उसके साथ बदसलूकी की गई और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया. उसने आरोप लगाया कि आरोपी नशे का आदी था और नशे की हालत में बेरहमी से उसकी पिटाई करता था. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके शरीर और निजी अंगों को सिगरेट से जलाया गया.
शिकायत में पीड़िता ने यह भी दावा किया कि शादी के दौरान उससे कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए, जिन्हें वह शादी की रस्म का हिस्सा समझती रही. बाद में उसे बताया गया कि उन कागजों के जरिए उसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया है. उसने आरोपी के परिवार पर दहेज की मांग करने, उसे धमकाने और घर से बाहर निकालने का भी आरोप लगाया है.
पीड़िता का कहना है कि कुछ समय बाद आरोपी ढकोली का किराए का मकान छोड़कर बिहार चला गया और उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया. इसके बाद वह SSP कार्यालय पहुंची और आरोपी व उसके परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
इस मामले को लेकर एएसपी जीरकपुर गजलप्रीत कौर ने कहा कि उन्हें अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है. शिकायत मिलने के बाद तथ्यों की जांच की जाएगी और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करके पीड़िता को इंसाफ दिलाया जाएगा.